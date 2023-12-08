Altın fiyatlarında ikinci çöküş! Piyasalar ABD istihdam verisiyle hareketlendi

8 Aralık 2023 17:09 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:43

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 199 bin kişi arttı. Fed'in faiz kararında baz aldığı önemli göstergeler arasında bulunan tarım dışı istihdam verisi, beklenti olan 183 binin üzerinde, 199 bin olarak açıklandı. Ekim ayı verisi 150 bin seviyesindeydi.

Kasım ayında istihdam, sağlık hizmetleri ve kamu sektörlerinde artış gösterdi. İmalat sektöründe de grevdeki işçilerin işlerine geri dönmesiyle artış kaydedildi. İstihdam, perakende ticaret sektöründe ise azaldı.

Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in faiz kararı öncesi izlediği en önemli veriler arasında yer alıyor. Veri, bu hafta küresel piyasaların beklediği en önemli finansal göstergeler arasındaydı.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD'deki işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7 seviyesine geriledi. Piyasalarda, işsizlik oranının yüzde 3,9'da sabit kalacağı öngörülüyordu. Fed tarafından Eylül ayında açıklanan makroekonomik tahminlere göre, işsizlik oranının bu yıl için yüzde 3,8, önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 seviyesinde olması bekleniyor.

Öte yandan, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2'den yüzde 7,0 seviyesine geriledi. Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 215 bin kişi azalarak 6 milyon 291 bin olarak kaydedilirken, iş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,8'e çıktı.

ALTIN FİYATLARI BİR HAFTADA İKİ KEZ ÇAKILDI

Verinin açıklanmasının ardından sert bir şekilde düşen ons altın,2005 dolara kadar geriledi. Ons altındaki çöküşle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları da düştü. Yazım sırasında gram altın 1867 TL civarında, çeyrek altın ise 3.172 TL'den işlem görüyordu.

Altın fiyatları 3 Aralık'ta Fed yetkililerinin şahin açıklamaları nedeniyle çakılmıştı. Rekor üstüne rekor kırarak 2100 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, Fed'in açıklamasının ardından 100 dolardan fazla düşerek son 7 ayın dibini görmüştü. Perşembe günü 2020-2030 dolar aralığında işlem gören değerli metal, bugün açıklanan istihdam verileriyle bir darbe daha almış oldu.