Altın fiyatları Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Ateşkes haberleriyle yükselen altın, çatışma haberleriyle tekrar düşüyor. Milyonlar altının tekrar yükselip yükselmeyeceğini merak ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi.



"Oyalama taktiği devam ediyor" diyen Memiş, altın ve gümüş için yeni analiz çalışmasını paylaştı. 2026 yılı için 3 tarihe dikkat çeken Memiş, "Bu 3 tarih emtia tarafında önemli." dedi. Memiş, gram altının 8 bin liranın üzerine çıkacağı tarihi paylaştı.



"BİR GÜN ZİRVE, BİR GÜN DÜŞÜŞ" Savaşla ilgili değerlendirmeler yapan Memiş, "Ateşkesin devam etmesi en azından iyimseri tekrar korumaya devam ediyor. Eğer bir savaşa devam haberi gelseydi, şu anda piyasalar ciddi bir anlamda gergindi. Dün akşam haber akışları bayağı yoğundu. Masa dağıldı falan diye haberler geldi. Özellikle brent petrolün vali fiyatı 101 dolara kadar yükselmişti. %6, %7 civarında yükselişler vardı. Bugüne baktığımız zaman %1.68 düşüşler var. Yani bir gün zirve, bir gün düşüş. Aynı taktik devam ediyor." dedi.



"OYALAMA DEVAM EDİYOR" Altın ve gümüşte oyalama taktiğinin devam ettiğini belirten Memiş, "Dün akşam saatlerinde yine altın, gümüş bütün enstrümanlarda sert düşüşler vardı. %2.5, %3 civarında. Şu anda tam aksi %2.5, %3 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Altın tarafında %1 artış var. Bu oyalama tekrar devam ediyor." şeklinde konuştu.



"DİKKAT ETMEKTE FAYDA VAR" Memiş, "Yine piyasa kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda değerli metaller değer kaybediyor. Ancak bizim piyasalar açıldığı zaman yüksek bir fiyatlamayla karşı karşıya kalıyoruz. Sanırım savaşı devam ettirenlerle Orta Doğu ülkeleri bu düşük fiyatlardan yararlanmasın diye böyle bir taktik uygulanabilir. Dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.



"BU 3 TARİH ÖNEMLİ" Altın ve gümüşte yeni analizini paylaşan Memiş, "Altın tarafında, gümüş tarafında dün akşam yapmış olduğum yeni bir analiz çalışmam var. Bana 3 tane önemli tarihi işaret etti. Mayıs, Haziran, Ağustosun son haftası. Bu 3 tarih emtia tarafında önemli." dedi.



Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü özellikle bu barış haberi gelme ihtimali kuvvetli. Her ne kadar kısa vadede masa dağıldı falan tehdit dilleri kullansa da ben barış sürecinin kurulmasını bekliyorum Mayıs ayında."



"8 BİN LİRANIN ÜZERİNİ GÖRMEMİZ MÜMKÜN" Gram altında 8 bin liranın aşılabileceğini belirten Memiş, "Özellikle gümüş tarafında, altın tarafında hızlı toparlanmalar olabilir. Yine Mayıs ayı içerisinde 5 bin dolar seviyesi üzerinde ons altın, 7 bin lira seviyesi üzerinde gram altın. Yine Ağustos aylarında, Temmuz ve Ağustos aylarında, düğün sezonda yine 8 bin lira seviyesinin üzerinde görmemiz mümkün." şeklinde konuştu.



Memiş sözlerini şöyle tamamladı: Dış diplomasi burada önemli ama beraberinde kasım ayı yaklaşacak. Trump 'ın dış diplomasi tarafındaki bu agresif açıklamaları biraz daha yumuşayacak diye bekliyorum. Mayıs ayında yine Amerika Merkez Bankası Fed'in başkanı değişiyor. Fed başkanı Powell değişiyor. Burada yine bugün savaş durumunda agresif faiz indiriminde olan bir FED değil de daha sakin, daha stabil, bekle gör politikasını sürdürecek bir başkan karşımızda olabilir, yeni başkan. Bu da altın tarafındaki bu dalgalanmaların önüne geçeceğini ben tahmin ediyorum. O yüzden benim nazarımda Mart ayının en kötü geride kaldığı, o 4100 dolar seviyesi veya gümüş tarafında 61 dolar seviyesi geride kaldı. Artık bundan sonra Mayıs, Haziran ve Ağustos 'un son haftası benim nazarımda önemli olacaktır."

