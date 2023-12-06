Altın fiyatları tepetaklak oldu! Uzman isim uyardı, gram altın için korkutan tahmin

6 Aralık 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:49

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Hafta başında düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın tekrardan 1900 lira sınırına kadar dayanırken çeyrek altın fiyatı ise 3 bin lirayı aşmış durumda. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 6 Aralık 2023 bugün tam, yarım, gram, ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve uzmanların tahminleri…

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların nedenini açıklayan bulunan Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, "Altında Asya seans saatlerinde rekor seviyeler test edildikten sonra Avrupa ve ABD borsalarının açılmasıyla sert bir geri çekilme yaşandı. Bu hareketteki en önemli faktör, Amerikan tahvil faizlerindeki toparlanma ve dolar endeksindeki yükseliş oldu.” dedi.

UZMAN İSİM UYARDI: GRAM ALTIN İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Gram altın içinde önemli bir uyarıda bulunan Zağlı, “Aralık ayındaki fiyat hareketlerinde, bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile başlayacak olan ABD ekonomik verileri oldukça önemli olacak. Güçlü duruşun devam edeceğini düşünsek de 2000 TL’nin üzerine kalıcı bir yükselişi yılbaşından önce beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

6 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.884,85 liradan alınıyor, 1.885,11 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 13.044,00 liradan alınıyor, 13.054,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.012,68 liradan alınıyor, 6.164,32 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.015,76 liradan alınıyor, 3.082,16 l liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.411,70 TL alış, 12.652,58 TL satış fiyatından el değiştiriyor.