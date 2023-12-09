Altın yatırımcısına bir haftada ikinci şok! Ons ve gram sert düştü, İslam Memiş büyük fırsatı açıkladı

9 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 17:48

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarihte en güvenilir yatırım aracı olarak öne çıkan altın fiyatlarındaki gelişmeler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Altın fiyatları zirveden sert düşerken, piyasayı yakından takip eden vatandaşlar yeniden rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Fed'in faiz artışında sona geldiği beklentisiyle rekor üstüne rekor kırarak 2100 doları aşan ons altın, iki kez yatırımcısına şok yaşattı. Hafta başında 2020 dolara kadar geri çekilen ons altın Cuma günü ABD'den gelen istihdam verileriyle ikinci kez sert düştü. 2000 dolar eşiğinin altına sarkan ons altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken analiz geldi.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA DÜŞTÜ

Doların küresel piyasada zayıflamasının ve Fed'in Aralık ayında faiz artırmayacağı beklentisiyle rallisini hızlandıran Ons altın, 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Tarihi yükselişin ardından aynı günün akşamında Ons altı, doların küreselde yeniden güç kazanmasıyla yükselişe geçti. 2040 dolar kritik seviyesinin de altına gerileyen Ons altın, toparlanmaya çalışsa da ABD'den gelen son darbe ile ikinci kez sert düştü. Tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Ons altın hızla 2000 doların altına indi. Haftalık yüzde 3.29 kayıp yaşayan ons altın 1994.71 dolara düştükten sonra 2002 dolarda dengeledi.

GRAM ALTIN PSİKOLOJİK SEVİYENİN ALTINDA

Ons altın ve Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişle 1900 TL'yi aşan gram altın da yaşanan sert düşüşten nasibini aldı. Altının gramı psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara geri döndü. Hafta içinde 1870 TL'ye kadar inen gram altın, ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından 1857.234 TL'ye kadar geri çekildi. Gram altın uzun bir zamandan sonra haftayı yüzde 2.99 kayıpla kapattı.

Ekranın aksine serbest piyasada 2000 TL'yi aşan gram altın 1950 TL'ye kadar geri çekildi. Kapalı Çarşı'da altının gramı 1.940 TL'ye kadar geri çekildi.

BUGÜNLERİ FIRSATA ÇEVİRMEK LAZIM

Altın piyasasına ilikin dikkat çeken yorumlarıyla yatırımcıların ilk aklına gelen isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının yıl bitmeden bir kez daha alım fırsatı vereceğini söyleyen İslam Memiş, şu yorumda bulundu:

"Aralık ayının adını 'Son tur' koymuştuk. Bu son tur altın piyasasında bu hafta gerçekleşmiş oldu. Ons ve gram altın tarafında düşüş beklentilerimiz gerçekleşti. Bugünleri fırsata çevirmek lazım çünkü bunlar son tur alım fırsatı. Bundan sonraki süreçlerde altın fiyatları fırsat vermeden yukarı yönlü hareketlerine devam edecek.

GRAM ALTIN 2000 TL'Yİ HEDEF ALACAK

Gram altın fiyatı serbest piyasalarda pazartesi sabahı 2037 TL seviyesine çıktı. Panik yapmayın fiyatlar gerileyecek uyarısı yapmıştım. İşte gerilemeyi bu hafta gördük. 1937 TL seviyesine kadar geriledi. Burada alım yapan yaptı. Yukarıda 1965 lira direncini takip edeceğim. Bundan sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerde 2000 TL seviyesini hedef alan bir fiyatlama içerisinde gram altın göreceğiz."