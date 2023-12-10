Türk lirası biriktirenlere hayati uyarı: Hatice Kolçak ‘bunu yapan kazanır’ dedi ve yatırımcıları uyardı

10 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 14:41

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da yaşanan savaş ve dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler altın ve dolar fiyatlarını baskılamış durumda. Gram, altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçlarına dair önemli tavsiyelerde bulunan Hatice Kolçak, ‘bunu yapan kazanır’ dedi ve duyurdu. Elinde Türk lirası olanlar bu haber sizin için. Bu araca yatırım yapan kazanır. İşte Hatice Kolçak’ın önerdiği o yatırım aracı…

TÜRK LİRASI BİRİKTİRENLERE HAYATİ UYARI

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, elinde Türk lirası olanlarla ilgili önemli bir tavsiyede bulundu. Kolçak, gram altın sahiplerinin bu dönemde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların piyasa koşullarını ve son dakika gelişmelerini yakından takip edilmesinin altını çizdi.

Hatice Kolçak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın yukarı çıkıp geri geldi. ABD'den gelen verilerden kaynaklı bir durum bu. Ons altında çok büyük değişime sebep olacak bir şey yok şu an. Gram tarafında dolar yerinde duruyor. Bu nedenle çok büyük bir hareket yok. Satış yerine alım fırsatı oluşturuyor. 3-4 ay içinde gram ve borsa tarafında iyi seviyelere gelindi. Elinde TL olanlar için gram ya da borsa alınabilir. Kısa vadede değil ama. Uzun vadede en az 1 yıl sabretmek lazım. Böyle duracak ve gene yükselecek. 1 ayda para kazanmayı beklemeyin."

ALTINA YATIRIM YAPILMALI MI?

Savaştan dolayı altına yatırım yapmaya çekinen vatandaşlara yönelikte önemli tavsiyelerde bulunan Hatice Kolçak, "Şuanda piyasalar biraz gergin. Borsa tabi düşüşle başladı. Cuma günü 8 bin 400'ün üstünde kapatmıştık ama pazartesiye düşüşle başladık. Yön bulmaya çalışıyor bir yandan.

Bunun böyle olması çok normal, izleyip görmek lazım. Elinizdeki hisse de çok önemli. Panik yapmaktansa izleyip görme taraftayım. Bu küresel bir olay bizimle ilgili değil" ifadelerini kullandı.