Altın fiyatlarında son dakika! 3 Temmuz gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.292 TL ve ons fiyatı 4.183 dolardan güne başladı. Petrolde düşüş, Kevin Warsh’tan gelen ‘güvercin’ açıklamalar ve ABD’de haziran istihdam verisinin beklenti altında kalmasının ardından; FED’den eylülde “faiz artar” tahminleri, “sabit kalır” beklentilerinin altına çekildi. Onsta haftalık yükseliş %2,3’e ulaşırken, bu prim son 13 haftanın da en yükseğine işaret ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Aylardır satış baskısı altında kalan altın bu hafta 3.942 dolara kadar gerileyerek yaklaşık son 8 ayın en düşük seviyelerine çekildi. Haftanın ikinci yarısında gelen alımlarla hızla toplanan ons altın, TSİ 06:00 itibarıyla 4.183 dolardan fiyatlandı.

Geçen cuma günü 4.088 dolardan kapanış yapan ons fiyatında haftalık yükseliş bu sabah itibarıyla %2,33 civarında gerçekleşiyor. Böylece altın son 4 haftalık düşüş serisini bitiriyor. Öte yandan ons fiyatında son olarak 30 Mart haftasında %4,07’lik prim yaşanmıştı. Bu haftaki yükselişin boyutu, 30 Mart sonrası 13 haftanın en yüksek performansına da ulaşıyor.

Altında 13 haftanın en iyisi! Eylülde faiz masadan kalkıyor

3 KRİTİK GELİŞME ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında;

1- Brent petrolün varil fiyatı bu hafta da %-2 düşüş yaşayarak 72 dolara geriledi.

2- FED Başkanı Kevin Warsh, Portekiz’de yaptığı konuşmada, son 4 haftada enflasyon görünümünde iyileşme yaşandığını belirterek “Riskler geriledi, enflasyon beklentileri düştü” açıklamasında bulundu.

3- Son olarak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, haziranda 114 bin artış beklentisine karşılık 57 bin kişi yükseldi.

YÜKSEK FAİZ İHTİYACI…

Analistler, “Petrol fiyatlarındaki gerileme küresel enflasyonist baskılarda düşüşü beraberinde getirdi. FED Başkanı Kevin Warsh’ın yaklaşımı ‘güvercin’ bir ton taşıdı. ABD’de istihdam artışı ise keskin yavaşlama gösterdi. Bütün bunlar, daha yüksel bir faiz ihtiyacını da ortadan kaldırıyor” görüşünü dile getiriyor.

‘EYLÜL’ MASADAN KALKIYOR

Dünkü zayıf istihdam verisinin ardından dolar endeksi 101,40’tan 100,80’e geriledi. FED’den eylülde faiz artışı beklentisi de %45,6’ya kadar çekildi. “Faiz sabit kalır” diyenlerin oranı %46,8’e yükseldi. Ekonomik veriler ve FED’den gelen son sinyaller, eylül ayında faiz artışı beklentisinin bugün itibarıyla yavaş yavaş masadan kalmaya başladığını gösterdi.

Altında 13 haftanın en iyisi! Eylülde faiz masadan kalkıyor

3 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da pozitif yansıyor. Hafta başında 5.917 TL’ye kadar gerileyen gram altın fiyatı spot piyasada TSİ 06:00 itibarıyla 6.292 TL’den güne başladı. Gram fiyatında haftalık dip seviyeden gelen tepkinin boyutu ise %6’nın üzerinde gerçekleşiyor.

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