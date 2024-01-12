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    Ankara'da 125 bin TL ile gayrimenkul yatırımı yapmak mümkün

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ankara'daki Metafor Ankara Projesi hakkında açıklamalarda bulunan View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, Gayrimenkul Yatırım Fonu ile düşük bütçelerle küçük yatırımcıların da gayrimenkul sahibi olacağını belirtti.

    Ankara&#039;da 125 bin TL ile gayrimenkul yatırımı yapmak mümkün
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da gerçekleşen basın toplantısında, 2023'ün değerlendirmesini ve 2024 hedeflerini paylaşan View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, özellikle küçük yatırımcıların dikkatini çekti. Bozdoğan'ın belirttiğine göre, Gayrimenkul Yatırım Fonu üzerinden yapılan yatırımlar sayesinde, Ankara'daki Metafor Ankara Projesi’nden düşük bütçelerle yatırımcılar gayrimenkul sahibi olabilecek. Bu strateji, küçük yatırımcıların geniş bir portföye erişimini sağlamanın yanı sıra, sektörde çeşitlilik ve katılımı artırmayı hedefliyor.

    Gayrimenkul yatırım fonunun sermaye piyasası aracı olduğunu vurgulayan View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, “İç piyasasının daraldığı şu günlerde, sektörümüz talep ve arz ile alakalı problem yaşıyor. Enflasyon ile birlikte varlıklar değerler kaybedebiliyor. Bu sebeple gayrimenkul yatırım fonları küçük yatırımlarla büyük yatırımlara ortak olabiliyor. Bu bizim önemsediğimiz bir proje. Bizde Ankara’da yaptığımız Metafor Ankara projesinin alışveriş merkezi kısmını gayrimenkul yatırım fonuna dönüştürerek küçük tasarruflarla büyük yatırımın önünü açmış olduk. Gayrimenkul yatırım fonu projeleri önümüzdeki günlerde daha çok yer edinmeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.

    160'DAN FAZLA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU VAR

    Gayrimenkul yatırım fonlarının yatırım araçlarının fon paylarına bölünerek modellendiği bir yatırım türü olduğunu belirten İmran, “SPK denetimine ve gözetimine tabii. Portföy yöneticileri tarafından kuruluyor ve yönetiliyor. Güvenli olduğu için yatırım yapma konusunda önemli bir araç. Ciddi vergi avantajlarına da sahip. Türkiye’de şu anda 160’ın üzerinde kurulmuş gayrimenkul yatırım fonu mevcut” dedi.

    Ankara'da 125 bin TL ile gayrimenkul yatırımı yapmak mümkün

    "Metrekare satış sistemimizle birlikte sektörün daraldığı dönemde, çok ciddi satışla karşılaştık" diyen İmran, "Örnek vermemiz gerekirse, kendi alışveriş merkezimizde metrekare birim fiyatı 125 bin TL’ye yatırım yapmaya imkanına sahip olabiliyor tasarruf sahipleri. Alışveriş merkezleri ticari gayrimenkuller içerisinde en fazla kazandıran bir gayrimenkul türü. Bunun da gayrimekul yatırım fonu ile yatırımcılara ulaştırılması, bizim içinde yatırımcılar içinde güzel bir fırsat” diyerek sözlerini tamamladı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraEv
    Haberler > Ekonomi > Ankara'da 125 bin TL ile gayrimenkul yatırımı yapmak mümkün
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