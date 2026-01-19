Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük siyasi gruplar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland sebebiyle Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi.

AP’deki en büyük siyasi parti EPP’nin Başkanı Manfred Weber, ABD ürünlerine sıfır gümrük vergisi uygulanmasını içeren ticaret anlaşmasının askıya alınmak zorunda olunduğuna dikkati çekti.

Trump, geçen yıl temmuzda İskoçya’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu. Trump, önceki gün ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026’dan sonra vergi oranının yüzde 25’e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland’ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası