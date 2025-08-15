Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kendine özgü aroması ve tatlılığıyla bilinen Adilcevaz kavununun hasadına başlandı. Bu yıl verim ve kaliteden memnun olan üreticiler, "Aroması, dayanıklılığı ve uzun raf ömrü sayesinde özellikle şehir dışından da yoğun talep alıyoruz." dedi. 

Yöreye özgü lezzetlerden biri olan ve halk arasında "bal" olarak adlandırılan Adilcevaz bal kavunu, tarlalardan sofralara uzanan yolculuğuna başladı. Ağustos ayının ortalarıyla birlikte olgunlaşan kavunlar, çiftçiler tarafından sabahın erken saatlerinde hasat edilerek pazarlara gönderiliyor.

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor - 1. Resim

"ŞEHİR DIŞINDAN YOĞUN TALEP ALIYORUZ" 

Adilcevaz’ın verimli toprakları ve iklim şartları sayesinde yetişen bu özel kavun, çevre illerden gelen tüketiciler tarafından da büyük ilgi görüyor. Bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ve kalitenin yüksek seyrettiğini ifade eden üretici Cüneyt Duk, "Bal kavunu ilçemizin simgelerinden biri haline geldi. Aroması, dayanıklılığı ve uzun raf ömrü sayesinde özellikle şehir dışından da yoğun talep alıyoruz. Bu yıl ürünümüzden oldukça memnunuz" dedi.

Bal kavunu hasadının eylül ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor - 2. Resim

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı!Boşanma haberlerine doğum günü sürpriziyle nokta koydu! Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’a jest…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elma fiyatında tarihi zirve! Pazarda kilosu üç haneli rakamları gördü - EkonomiKilosu üç haneli rakamları gördü60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - EkonomiSalamdan sonra sucuktan da domuz eti çıktı58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı... - EkonomiBu işi yapacak kimse kalmadı!BİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu? Borsa neden düşüyor? - EkonomiBİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu?13 kurumdan tahmin geldi! Migros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL? - EkonomiMigros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL?Yabancıya konut satışı 10 yılın dibinde! Neden gelmiyorlar? işte yıl yıl rakamlar... - EkonomiYabancıya konut satışı 10 yılın dibinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...