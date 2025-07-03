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Asya'nın iki büyük ekonomisi anlaştı! 27 milyar dolarlık imza

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Asya&#039;nın iki büyük ekonomisi anlaştı! 27 milyar dolarlık imza
Suudi Arabistan, Endonezya, Ekonomi, Anlaşma, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suudi Arabistan ve Endonezya, temiz enerji, petrokimya ve uçak yakıtı gibi alanlarda 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Ortak açıklamada Filistin davasına destek, İsrail’in saldırılarına tepki ve Suriye yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik memnuniyet dile getirildi.

Asya'nın iki büyük ekonomisinden kritik bir anlaşma geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun ziyaretinin sona ermesinin ardından ortak açıklama yapıldı.

İKİ BÜYÜK EKONOMİDEN GENİŞ ÇAPLI ENERJİ ANLAŞMASI

Açıklamada, iki ülke arasında temiz enerji, petrokimya, hizmet sektörü ve uçak yakıtı alanlarında 27 milyar dolarlık çeşitli anlaşmalara imzalar atıldığı kaydedildi.

Asya'nın iki büyük ekonomisi anlaştı! 27 milyar dolarlık imza - 1. Resim

FİLİSTİN SOYKIRIMI DA MASADA

Açıklamada, iki ülke arasında Filistin davasının desteklenmeye devam edileceği ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaketten büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Ayrıca, açıklamada İsrail'in sivillere karşı açlığı ve ablukayı bir silah olarak kullanması kınanırken, Filistinlilerin bulundukları yerlerinden tehcir ettirilmesine karşı olunduğu, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulmasını iki ülkenin de desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, iki tarafın da Suriye topraklarına yönelik özellikle tekrar eden İsrail saldırıları ve müdahalelerine karşı olduğu ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulmasının zorunluluğunun altını çizdiği kaydedildi.

Ayrıca ortak açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının olumlu bir adım olduğu ve bundan memnuniyet duyulduğu ve olumlu sonuçlarının olacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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