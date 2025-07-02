10 yıl aradan sonra tarihi ziyaret! Pakistanlı komutan ABD'de

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu, 10 yıl aradan sonra ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek üst düzey askeri ve siyasi yetkililerle görüştü. Ziyaretin, Pakistan-ABD savunma iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel güvenlik konularını ele almayı amaçladığı belirtildi.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ABD’ye resmi ziyarette bulundu. Ziyaretin, ikili savunma iş birliğini güçlendirme ve "ortak çıkarları ilerletme" amacı taşıdığı bildirildi.

Pakistan ordusunun medya birimi tarafından yapılan açıklamada, Orgeneral Sidhu’nun ziyareti kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin ve diğer askeri ve siyasi yetkililerle bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin kesin tarihine dair bilgi verilmedi.

PAKİSTAN'DAN KRİTİK ABD AÇILIMI

Ziyaret, geçtiğimiz ay sonunda Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir’in ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

Her iki ziyaret de Mayıs ayında Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan ve son yılların en şiddetli çatışmalarından biri olarak kaydedilen gerilimin hemen sonrasına denk geldi. Dört gün süren çatışmalarda Pakistan, Çin yapımı savaş uçakları ve füzelerle altı Hindistan savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, Hindistan bu sayıyı reddetti ancak "bazı" uçaklarını kaybettiğini kabul etti.

ORTAK ÇIKARLAR VE BÖLGESEL GÜVENLİK MASADA

Açıklamada, Sidhu’nun ziyaretinin “Pakistan-ABD savunma iş birliğinde stratejik bir dönüm noktası” olduğu ve “kurumsal ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığı” ifade edildi. Ziyaretin aynı zamanda “bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alınmasına da zemin hazırladığı” vurgulandı.

Orgeneral Sidhu, ziyareti sırasında Pentagon’da Hava Kuvvetleri Sekreteri Kelli L. Seybolt, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Bürosu’ndan Brown L. Stanley ve Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu’ndan Eric Meyer gibi isimlerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

ASKERİ VE SİYASİ TEMASLAR ARTIYOR

Görüşmelerde, ikili askeri iş birliğinin geliştirilmesi, müşterek eğitim ve teknoloji paylaşımı alanlarında yeni iş birlikleri araştırılması ile operasyonel uyumluluğun artırılması gibi başlıklar ele alındı.

Açıklamada, görüşmelerin Pakistan’ın “bölgesel istikrarın sağlanmasındaki yapıcı rolünü, terörle mücadeleye olan kararlılığını ve Güney ile Orta Asya’daki değişen jeopolitik dinamiklere dair derinlemesine yaklaşımını” vurgulamak açısından önemli bir platform sunduğu ifade edildi.