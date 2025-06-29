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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleştiren terör saldırısı sonrası taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı sonrası taziye mesajı paylaştı.

Pakistan'da gerçekleştiren terör saldırısı lanetleyen Erdoğan, "Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 

"ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.

Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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