Bakan Bayraktar hem yeni rekoru hem de müjdeyi açıkladı! "Türkiye'ye adeta bir dev geliyor"

Türkiye'nin enerji üretiminde yeni bir rekora imza attığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Karadeniz'deki gazı Filyos'ta karaya çıkarıp 170 kilometre mesafeden taşıdık ve orada o gazı inşallah sönmemek üzere yaktık. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı" dedi. Bayraktar ayrıca yeni deniz üssü müjdesine dair detayları paylaştı.

Enerji alanında son yıllarda yaptığı keşif ve yatırımlarla tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, üretimde de yükselişe geçti. Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki 72 milyon nüfusa şu anda doğal gaz erişimi mevcut" dedi.

Bayraktar, bugün gelinen noktada 81 ilde 860 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılır hale geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesi bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye enerjide bağımsız olursa Türkiye gerçekten tam bağımsız o zaman olabilir. Dedik ki 'Geçmişte yapılanın aksine daha farklı bir şey yapmamız lazım.' Geçmişte Karadeniz'de aramalarımız olmuştu. 6 derin deniz sondajı yaptık Karadeniz'de. Dedik ki 'Bu sefer biz kendi gemilerimizle kendi mühendislerimizle kendi teknisyenlerimizle kendi insanlarımızla kendi gençlerimizle bu petrolü ve doğal gazı arayacağız.' Şu anda Türkiye dünya üzerinde en gelişmiş filolardan birine sahip 4 derin deniz sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerine, 2 sismik gemisine sahip. Bunların yanında 31 gemi şu anda Filyos'ta bu faaliyetle ilgili çalışmalarına devam ediyor."

"ÜRETTİĞİMİZ GAZ GÜNLÜK 6 MİLYON METREKÜPE ÇIKTI"

Sakarya Gaz Sahası'nda tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazını en az 15 yıl tek başına karşılayacak gazı orada keşfettiklerini kaydetti.

Bakan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bir rekora imza attık. 21 Ağustos 2020'de keşif müjdesini verdikten yaklaşık 2,5-3 yıl içerisinde Karadeniz'deki gazı Filyos'ta karaya çıkarıp 170 kilometre mesafeden taşıdık ve orada o gazı inşallah sönmemek üzere yaktık. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Artık Türkiye'de doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2,6 milyonu doğal gazını Karadeniz'de Sakarya'da ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkaracağız."

'YENİ DENİZ ÜSSÜ' MÜJDESİ

"Bir başka haberim var sizlere" diyen Bayraktar, Yine Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

SADECE GABAR'DAN 47 BİN VARİL PETROL

Gabar'da çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü söyleyen Bakan Bayraktar, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bakın sadece bundan 8 yıl önce 2016 yılında bütün Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da 36 bin varil günde petrol üretiyorduk. Türkiye'nin ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik. Gabar, daha önce adı terörle anılan Kato, Besler Dereler; girilemeyen, terörden dolayı terk edilen bu topraklarda çocuklarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz artık o dağlarda onlarca kuyu açtılar ve her gün 47 bin varil oradan petrol bütün Türkiye'ye ham petrol rafinelere iniyor. İnşallah 47 bini 100 bin varile çıkaracağız.

Hakkari'de, Van'da yapacağımız, yaptığımız ve şu andaki çalışmalarla Karadeniz'de yeni yapacağımız çalışmalarla yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri artıracağız hem de yeni teşviklerle inşallah petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Dolayısıyla Türkiye böyle bir Türkiye olduğunda emin olun çok daha güçlü olacak."