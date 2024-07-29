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İkinci Gabar yolda! 100 milyon varillik rezerv için çalışmalar başladı

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İkinci Gabar yolda! 100 milyon varillik rezerv için çalışmalar başladı

Ekonomi Haberleri

Gabar'da günlük petrol üretimi 50 bin varile dayanmışken, ikinci merkez de yolda. TPAO'nun 457 sondaj kuyusu için Diyarbakır'da çalışmalara başladığı ifade edilirken, rezervin ise 100 milyon varil olduğu belirtiliyor. Yeni müjdeler de yolda...

Enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmak için hem karada hem de denizlerde petrol arama çalışmaları sürerken, özellikle İran ve Irak sınırına yakın bölgelerde yapılan araştırmalar meyvelerini veriyor.

Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarındaki üretim günlük 50 bin varil sınırına dayanırken, TPAO Diyarbakır'da da yeni sondaj kuyusu çalışmalarına başladı.

100 MİLYON VARİL HAM PETROL REZERVİ

TPAO tarafından yapılan jeolojik araştırmalarından ardından 457 sondaj kuyusunun açılacağı yerler havadan fotoğraflandırıldı, haritalandırmalar yapıldı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda, Diyarbakır'da 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor.

Gabar'dan sonra ikinci büyük petrol rezervine sahip Diyarbakır'da kısa süre sonra yeni kuyular açılıp petrolün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

BİRÇOK İLÇEDE YENİ MÜJDELER KAPIDA

Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalkmasına katkı sunacak olan zengin petrol rezervi nedeniyle Diyarbakır'ın ikinci Gabar olacağı belirtilirken Ergani, Silvan, Bismil, Hazro, Çınar, Kocaköy, Bağlar ve Sur ilçelerinden yeni petrol müjdeleri bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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