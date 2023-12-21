Bakan Özhaseki il il sayı verdi: En çok konut teslimi Gaziantep'te

21 Aralık 2023 06:48 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 06:49

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde ilk etapta hangi ilde kaç konut teslim edileceğini açıkladı. Meclis’te milletvekillerinin sorularını cevaplayan Özhaseki “Malatya’da 5.227, Gaziantep’te 10 bin 204, Kahramanmaraş’ta 8.131, Hatay’da 6.416, Osmaniye’de 1.852, Adana’da 1.589, Elâzığ’da 2.255 konutu teslim etmeyi düşünüyoruz. Adıyaman’da şu anda 1.800 konut teslim edilecek” dedi.

500 BİN CİVARINDA HAK SAHİBİ ÇIKACAK

Deprem bölgesinde 680 bin hasarlı yapı bulunduğunu belirten Özhaseki “AFAD’ın şu ana kadar tespit etmiş olduğu 376 bin hak sahibi bulunuyor, 50 bin civarında da ihtilaflı olan konu var; karşımıza ortalama 430 bin civarında hak sahibi çıkıyor. Yıkılan 680 bin civarında ama hak sahipliğinin az olmasının sebebi; kimi apartmanlar tek sahipli, 40 tane dairesi var, devlet 40 tanesini karşılayacak bir durumda değil; kimisi tapuda ispat edemiyor. İhtilaflı, sıkıntılı ortamlar var. Onların her birisinin ihtilafların giderilip gelmesi durumunda 430 bin civarında hak sahibinin olacağı öngörülüyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ diye başlattığımız kentsel dönüşümle ilgili konuda da 50-60 bin civarında daha vatandaş hak sahibi olacak gibi gözüküyor çünkü AFAD’da hak sahibi olamayan, ticari işletmeler üzerinde bulunan konutları biz yerinde dönüşüm yaptığımızda hak sahibi olarak görebiliyoruz ama onların yasası buna izin vermiyor. Buna benzer fasıllardan geleceklerle beraber 500 bin civarında karşımıza hak sahibi çıkacak” açıklamasını yaptı.

YERİNDE DÖNÜŞÜME 250 BİN 500 BAŞVURU

İstanbul’da başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm Projesi’yle ilgili vatandaşın 250 bin 500 civarında müracaatı olduğunu anlatan Özhaseki “Yani, vatandaş diyor ki: ‘Biz evimizi yerinde yapacağız. Komşularımızla birlikte oturacağız. Siz bize daire başı 1,5 milyon lira para verin.’ ‘Evet’ dedik. Onlardan da 10 binin üzerinde vatandaş işlemlerini bitirmiş, ruhsatını almış, kimisi aplikasyon krokisiyle uğraşıyor, kimisi çap alıyor. Kimisi işe başlamış 10 bin civarında vatandaş var. Bunların da kendiliğinden hareket etmesini bekliyoruz. Allah izin verirse 300 binden fazla binayı, bağımsız birimi biz tamamlamış olacağız; 200 binden fazla da vatandaş kendisi yapmış olacak. Böylece, hak sahipliği konusunda da üzerimize düşen görevleri biz yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE 207 BİN KONUTUN İNŞAATI BAŞLADI

İnşaatların sürdüğüne işaret eden Özhaseki “207 bin konutun inşaatı başladı, ihalesi yapıldı; kimisi 1’inci katta, kimisi 5’inci katta, kimisi tamamlanmış, kaba inşaatı bitmiş, kimisi teslim edilme aşamasına gelmiş 207 bin konut var. 50 bin civarında köy evinin de bir kısmı başladı, bir kısmının ihaleleri yapılıyor, 1 ay içerisinde öyle tahmin ediyorum ki hepsini bitiririz. Merkezlerde de ayrıca şu anda ihale sürecine girmiş olan, tespit ettiğimiz meydan ve meydana açılan caddelerde 50 bin civarında konut daha yapıyoruz. Yani, 310 bin civarında konut başlamış oluyor” bilgisini verdi.

BETONARME İNŞAATLAR 1 YILDA TESLİM EDİLECEK

Teslim tarihiyle ilgili de konuşan Özhaseki, şunları söyledi: Teslim tarihine gelince, prensip olarak betonarme inşaatlarda 1 yıl süre veriyoruz, onu inşallah teslim edeceğiz o süreler içerisinde, ne zaman başlamışsa bir yıl kadar bir süre. Köy evlerinde de çelikten yaptıklarımıza 8 aya kadar bir süre veriyoruz, onları da 8-9 ay içerisinde teslim ederiz. Yani, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci aylarda başlattığımız inşaatların her birinin teslimlerini en geç 5’inci aya kadar, Allah izin verirse 1 seneye kalmadan bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz.

"GEREKİRSE EL KOYARIZ"

Bakan Özhaseki, “Bundan sonra Türkiye’nin hiçbir yerinde hangi belediye izin verirse versin el koyarak asla ve asla fay hatları üzerinde bir yapılaşmaya göz yummayacağız” dedi.