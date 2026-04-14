Türkiye Gazetesi
Bakan Şimşek’in New York trafiği yoğun
Maliye Bakanı Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde New York’ta bankacılar ve reel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için geldiği ABD'de New York'ta temaslarına başladı.
- Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi işbirliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
- Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak.
- JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında reel sektör temsilcileriyle buluşacak.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
- Önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarına New York'tan başladı.
Burada yoğun programı bulunan Şimşek, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi işbirliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
Şimşek, ayrıca Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak.
JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında organize edilen toplantıda reel sektör temsilcileriyle de buluşacak Şimşek, New York temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek ve önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.
