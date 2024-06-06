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Bakan Uraloğlu uçak biletlerindeki tavan fiyatı açıkladı! Tarih verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Uraloğlu uçak biletlerindeki tavan fiyatı açıkladı! Tarih verildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı. Bakan Uraloğlu, uçak biletleri için belirlenen tavan fiyatı tarih vererek açıkladı. Uraloğlu, "1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır." dedi.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanacağını vurguladı. Bunun yanı sıra teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin yapılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu uçak biletlerindeki tavan fiyatı açıkladı! Tarih verildi - 1. Resim

Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı.

Bakan Uraloğlu uçak biletlerindeki tavan fiyatı açıkladı! Tarih verildi - 2. Resim

UÇAK BİLET FİYATLARINDA TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır.

1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır."

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ TİCARİ KURULUŞLAR

Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu:

"Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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