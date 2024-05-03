Bayiler aracın satış fiyatını artıramayacak! Ticaret Bakanlığından "zam" yasağı yolda

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı sayesinde fahiş fiyat artışları, stokçuluk faaliyetleri ile haksız ticari kazançlar engellenecek. Ön ödemeli sözleşme yaptıran alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olabilecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışları, stokçuluk, haksız ticari kazançların engellenmesi ve motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar ile tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetin önüne geçilmesi için çalışma yaptı.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı ile haksız ticari uygulamaların engellenmesi amacıyla distribütörler ve yetkili satıcılara kural ve yükümlülükler getiriliyor. Buna göre; yetkili satıcılar, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerin ödendiği andan itibaren satış fiyatını artıramayacak.

Satıcı, vergisi ödenen taşıtı 15 günde teslim etmek mecburiyetinde olacak. Ayrıca satıcı, garanti süresi içinde arızalanan motorlu kara taşıtının kendine teslim edildiği tarihten itibaren, üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, taşıt sahibine ücretsiz ikame taşıt tahsis etmek zorunda tutulacak. Bunun yanı sıra satıcı, iş yerinde motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili olmayan ticari faaliyette de bulunamayacak.

ÖN ÖDEMEDE 45 GÜNDE TESLİMAT

Yazılı veya elektronik ortamda ön ödemeli satışlarda sözleşme yapılacak. Bu yapılmadan alıcıdan, herhangi bir ad altında ödeme yapması ya da alıcıyı borç altına sokan herhangi bir belge talep edilemeyecek. Ön ödemeli satışın, 45 günden fazla olmayacak şekilde sözleşmede belirtilen süre içerisinde alıcıya teslimi zorunlu. Bu süre, sözleşmenin veya ön ödemenin yapıldığı tarihten hangisi önceyse o tarih esas alınarak hesaplanacak. Taşıt 7 gün içinde alıcıya teslim edilebilir duruma gelinceye kadar, alıcıdan en fazla nihai satış fiyatının yüzde 10’u oranında belge alınabilecek.

ALICININ PARASI GERİ ÖDENECEK

Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterli görülecek. Satıcı, alıcıyı cayma hakkıyla ilgili yazılı bilgilendirmek ve bunu ispatla yükümlü. Ayrıca, hakkın kullanılması durumunda, alıcının yaptığı bütün ödemeler ile borçlu gösteren her türlü belge, cayma bildiriminin yetkili satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde iade edilecek.

İKİNCİ EL İLANLARINA DÜZENLEME

Düzenlemeyle elektronik ortamdaki ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilanlarda; yetki belgesi numarası, işletme adı veya unvanı ile diğer bilgiler güncel olacak. İşletmeler, ilanda üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer veremeyecek. Ayrıca işletmeler, satım, teslim belgesinin süresi veya ilan verme yetkisinin sona ermesi hâlinde ilan faaliyetine gecikmeksizin son verecek.