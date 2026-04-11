SGK Başmüfettişi İsa Karakaş bugünkü köşesinde, çalışanların en sık karşılaştığı ancak çoğu zaman önemsemediği bir soruna dikkat çekti: Mesleki bel fıtığı.

Genellikle "yorgunluk" denilerek geçiştirilen bel ağrıları, aslında hukuki birer "iş kazası" veya "meslek hastalığı" olabilir. Karakaş, iş yerindeki ağır çalışma koşulları nedeniyle bel fıtığı olan işçilerin, SGK’dan ömür boyu maaş ve patrondan yüklü tazminat alma hakkı olduğunu vurguladı. Çalışanların akşamları hissettiği bel sızılarını normal karşılamaması gerektiğini belirten Karakaş, mesleki bel fıtığının sinsi bir düşman olduğunu ifade etti.

Yazısında, "Belinizle ilgili bir sorun yokken ani bir hareketle fıtık oluşmuşsa bu iş kazasıdır; şayet işin niteliği gereği zamanla oluşmuşsa meslek hastalığıdır" diyerek aradaki ince çizgiye dikkat çekti ve şunları yazdı: "Birçok çalışan, akşam eve gittiğinde belindeki sızıyı "normal" karşılar. Oysa o sızı, iş yerindeki yanlış bir hareketin veya aşırı yükün sonucudur. Eğer belinizdeki fıtık veya ağrı yaptığınız işten kaynaklanıyorsa, bu artık sadece bir sağlık sorunu değildir. Bu, hukuken iş kazası ya da bir meslek hastalığıdır. Belinizle ilgili bir sıkıntı yokken ani bir hareket neticesinde olmuşsa iş kazasıdır. Yok eğer yaptığınız işten kaynaklı olarak belirli bir süre zarfında cereyan etmişse meslek hastalığı olabilir"

Bel fıtığının "iş kazası" veya "meslek hastalığı" olarak tescil edilmesi durumunda çalışanlara devasa kolaylıklar sağlanıyor. Karakaş avantajları şöyle sıraladı: "Bel fıtığınız iş kazası ya da meslek hastalığı olarak tescil edilirse; * Yaş şartı aranmaz. * Prim günü şartı aranmaz. * Sigortalılık süresi şartı aranmaz. Şartlar ne olursa olsun, Anayasamız gereğince SGK her daim sizin yanınızdadır"

4 KRİTİK MADDEYE DİKKAT! Karakaş yazısının devamında şunları söyledi: "Vücudunuzun alarm vermesine sebep olan faktörler bellidir. Eğer iş yerinde şunlara maruz kalıyorsanız risk altındasınız demektir: * Aşırı Yük: Gücünüzün üzerinde ağırlık kaldırmak. * Yanlış Hareket: Yük taşırken aniden dönmek veya eğilmek. * Sabit Kalmak: Saatlerce aynı pozisyonda, heykel gibi çalışmak. * Sarsıntı (Vibrasyon): Özellikle şoförler ve operatörler için sürekli titreyen koltukta oturmak"

Hakkını aramak isteyen işçinin izlemesi gereken yol haritasını ise Karakaş şöyle çıkardı: "Sadece "belim ağrıyor" deyip geçmeyin. * Bacaklarda uyuşma mı var? * Hareketleriniz kısıtlandı mı? * Belinizde sürekli bir sertlik mi hissediyorsunuz? Bunlar kalıcı sakatlığın habercisi olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır, geç kalmak ise tekerlekli sandalyeye kadar götürebilir.

TAZMİNATINIZI İSTEYİN Peki, "Belim fıtık oldu, işten kaynaklı olduğunu biliyorum, ne yapmalıyım?" diyorsanız işte izlemeniz gereken yol: * DOKTORA HER ŞEYİ ANLATIN: Hastaneye gittiğinizde sadece "Belim ağrıyor" demeyin. "Ben her gün 20 kilo yük taşıyorum" veya "Günde 10 saat titreşimli araç kullanıyorum" diye işinizi tarif edin. * YETKİLİ HASTANEYE GİDİN: Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili (Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri) kurumlardan rapor alın. * SGK’YA BİLDİRİN: Teşhis konulduğu an durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirin. * TAZMİNATINIZI İSTEYİN: Hastalığınız mesleki olarak tescillenirse, işverenden hem maddi hem de manevi tazminat talep edin.

MAAŞ BAĞLANABİLİR! Değerli emekçiler, devlet size bu hakları boşuna vermedi. Eğer beliniz patronun iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almaması nedeniyle yaptığınız işe bağlı olarak arızaya uğramışsa; * Geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz. * Sürekli iş göremezlik geliri (Maaş) bağlanabilir. * Patrondan yüklü (MADDİ-MANEVİ) tazminatlar alabilirsiniz.

Karakaş, önemli bir uyarıda daha bulunarak madalyonun diğer yüzünü hatırlattı. Eğer işveren gerekli iş güvenliği eğitimini vermiş ve tüm önlemleri almışsa, ancak işçi bu kuralları ihlal ederek sakatlanmışsa, tazminat haklarını kaybedebilir: "Ancak işverenin size vermiş olduğu iş güvenliği eğitimi ve talimatlarına, İSG kurallarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle hastalık ya da sakatlık meydana gelmişse iş değişir! Bu kez de Diymat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz"

