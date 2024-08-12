Belediye çalışanlarına müjdeli haber! Yüzde 30 zam kararı alındı

Belediye çalışanlarına zam müjdesi geldi. Eskişehir Sivrihisar Belediyesi, kadrolu çalışanlar ve personellere yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılan zammın ardından belediye çalışanlarına zam müjdesi geldi. Sivrihisar Belediyesi, kadrolu çalışanlar ve personellere yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırdı.

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA YÜZDE 30 ZAM KARARI

Sivrihisar Belediyesi kadrolu çalışanları ve Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. personelleri için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Bugün belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Sadak, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Genç, Şirket Müdürü Hüseyin Eroğlu, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya ve sendika temsilcileri hazır bulundu.

Sivrihisar Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonucunda, çalışanlara yüzde 30 oranında maaş zammı yapılmasına karar verildi.

ZAM KARARI BÜYÜK MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Ek protokolle alınan bu karar, çalışanların emeğinin karşılığı olarak büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Dökmeci, zamdan yararlanacak tüm personele hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

&LDQUO;KADROMUZU MOTİVE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Başkan Dökmeci, konuyla ilgili olarak, "Bu zam kararıyla çalışanlarımızın refah seviyesini artırmayı ve belediyemizin güçlü kadrosunu daha da motive etmeyi amaçlıyoruz" dedi.