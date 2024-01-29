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    • Belediyenin 63 yıllık borcu pahalıya patladı! Borcu ödemek için parkı satacaklar

    Adana’nın Yumurtalık ilçe belediyesine 63 yıllık borçtan dolayı icra geldi. Belediyeye ait çocuk parkı ve tarlanın bulunduğu bazı arazilerin yarın satışa çıkacağı öğrenildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Belediyenin 63 yıllık borcu pahalıya patladı! Borcu ödemek için parkı satacaklar
    Adana, Borç, İcra, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’nın Yumurtalık ilçe belediyesi 1961 yılında Duran Göçer’e ait 20 dönümlük araziyi istimlak etti. Ancak iddiaya göre belediye, Göçer’e herhangi bir ödeme yapmadı. 1961 yılından sonra gelen belediye başkanları da Duran Göçer ve ailesine herhangi bir ödeme yapmadı.

    2.5 MİLYON TL'LİK ÖDEME YETMEDİ

    2022 yılında ise Duran Göçer’in ailesi Yumurtalık Belediyesi’ne dava açtı ve kazandı. Bu sırada belediye aileye 2 milyon 500 bin Türk Lirası ödeme yaptı. Ancak arsanın değerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı ve belediye icralık oldu.

    Belediyenin 63 yıllık borcu pahalıya patladı! Borcu ödemek için parkı satacaklar

    ÇOCUK PARKI VE TARLA İCRADAN SATILACAK

    Yumurtalık Belediyesi’ne ait Deveciuşağı Mahallesi’nde bulunan çocuk parkının bir kısmının, bir tarlanın ve başka yerlerin yarın icradan satılacağı, gelen para ile de borcun ödeneceği öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaBorçİcra
    Haberler > Ekonomi > Belediyenin 63 yıllık borcu pahalıya patladı! Borcu ödemek için parkı satacaklar
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