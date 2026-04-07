Orta Doğu'daki savaş enerji fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol 110 doları aşarken, gözler Trump'ın son tehditlerine çevrildi. Uzmanlar ise petrol ve enerji fiyatlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda akaryakıta zam üstüne zam gelmesi, benzin ve motorinin 3 haneli rakamlara yükselmesi bekleniyor. İşte detaylar...

TRUMP'TAN HÜRMÜZ TEHDİDİ ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda İran’a yönelik askeri adım atılacağını söylemişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtmişti.

TRUMP: BİR PLANIMIZ VAR Trump, verilen süre içerisinde adım atılmaması durumunda İran'ın enerji ve ulaşım altyapısını hedef alacaklarını söyledi. Trump, "Bir planımız var, yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek, tüm elektrik santralleri devre dışı kalacak" ifadelerini kullandı.



İRAN'DAN TRUMP'A REST İran ise Trump'ın tehdidine restle karşılık verdi. İran, "Gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşın süreceği" yönünde açıklama yaptı.



ENERJİ FYATLARINDA SERT DALGALANMA BEKLENİYOR Uzmanlar, ABD'nin İran'ın enerji alt yapısını hedef alması durumunda küresel enerji arzında ciddi sorunlar doğacağını belirtti. Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, söz konusu tehditlerin hayata geçirilmesi halinde enerji piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti.



Rizvi, "Trump'ın tehditlerinin gerçekleşmesi halinde enerji piyasaları eşi benzeri görülmemiş bir arz daralmasıyla karşı karşıya kalabilir. Böylece petrol fiyatları 200 dolara kadar yükselebilir ve bu durum uluslararası piyasalarda ciddi tahribata yol açabilir." açıklamasını yaptı.



ENERJİYİ İTHAL EDEN ÜLKELER YANDI ABD’nin İran’ın enerji altyapısına geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi halinde, bölgedeki üretimin yeniden eski seviyesine dönmesinin uzun yıllar alabileceğini belirten Rizvi, bu durumun özellikle enerji ithalatına bağımlı gelişmekte olan ülkeler ile Asya ekonomileri üzerinde ciddi baskı oluşturacağını kaydetti.



PİYASALAR KARIŞIK Rizvi, piyasalarda söz konusu risklerin henüz tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirterek, "Piyasalar oldukça karışık bir görünüm sergiliyor. Endişeden ziyade belirsizlik hakim ve ne olacağı öngörülemiyor. Bu nedenle belirsizlik, enerji piyasalarında yüksek ve öngörülmesi güç bir oynaklık olarak kendini gösteriyor." şeklinde konuştu.



UCUZ ENERJİ DÖNEMİ SONA EREBİLİR Jeopolitik risklerin kalıcı hale gelmesi halinde enerji piyasalarında yeni bir döneme girilebileceğini belirten Rizvi, fiyatlardaki yükselişin geçici olmayabileceğine işaret etti. "Güncel durumda jeopolitik gerilimlerin kalıcı bir unsur haline geldiği yeni bir döneme giriliyor. Bu da enerji piyasalarında risklerin yapısal olarak arttığına ve ucuz enerji döneminin sona erdiğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

