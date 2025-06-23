Bir zamanlar terör bölgesiydi, şimdi voleybol ile yeniden yeşeriyor... Şırnak ve Hakkâri’den ‘Vargas’lar çıkacak!

Filenin Sultanları Güney- doğu’da kız çocuklarına ilham oldu. Fabrika Voleybol Okulları projesi ile Hakkâri, Şırnak, Beytüşşebap ve Kızıltepe’de kız çocukları Melissa Vargas gibi olma hayalini smaçlarla süslerken, aileler de çocuklarının tam destekçisi...

ÖMER TEMÜR - Bir zamanlar terörle anılan Şırnak ve Hakkâri’de gençler Filenin Sultanları ile voleybol hayali kuruyor. Türkiye Voleybol Millî Takımları’nın ana sponsoru Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürüttüğü Fabrika Voleybol Okulları projesi ile bölgede geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor. Proeje ile 6-12 yaş grubundaki çocuklar sporla sadece tanışmıyor, önemli başarılara imza atıyor. 2013 yılında başlayan proje kapsamında halen 41 merkezde Fabrika Voleybol Okulu faaliyetlerine devam ediyor. Son iki yılda Mardin (Derik ve Kızıltepe), Şırnak (Beytüşşebap), Hakkâri, Van (Erciş), Kars, Ağrı ve Kilis’te yeni okullar faaliyete geçti. Bugüne kadar eğitim alan 23 bin 362 çocuğun yüzde 89’u kız öğrencilerden oluşuyor. Bu eğitim, çocuklara sadece voleybolu öğretmiyor, öz güven, disiplin ve takım ruhunu da aşılıyor.

Spor konusunda desteklerini futboldan olimpiyatlara kadar çok farklı branşlarda sürdürdüklerini ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Fabrika Voleybol Okulları sayısını artırarak daha çok çocuğu voleybolla tanıştırmak istediklerini, bunu geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirterek “Bu okullardan yetişen bazı gençler millî takımın alt yaş kategorilerine dahil oldu. Yine farklı takımlarda oynayan lisanslı sporcularımız var. Bugün A Millî Takım’da başarılarını izlediğimiz genç sporcularımız gibi, yarın Fabrika Voleybol Okulları’ndan yetişen çocuklarımız da Millî Forma ile ülkemizi gururlandıracak. Yarının Melisa Vagasları, Dilayları, Handeleri bu okullarda yetişecek” ifadesini kullandı.

SADECE SPOR ÖĞRETMİYORUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş da “Ama biz bu çocuklarımıza sadece maç kazanmayı öğretmiyoruz. İyi sporcu yetiştirmekten daha önce iyi insan yetiştirmek. Fairplay, dayanışma ve spor ahlakı öğrenmeleri, sporu bir kariyer olarak düşünmelerinden öncelikli. Bunu çocuklarımızın zihinlerine yerleştirebilirsek, onlar voleybolcu, antrenör, hakem, spor yöneticisi olduğunda önemsediğimiz ilkelerin hayata geçmesi kolaylaşır” dedi. TVF Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat ise okula ailelerin büyük desteğinin önemini vurguladı. Hakkâri’de antrenörlük yapan Esra Ertuş ise “Filenin Sultanları ilham oldu. Eskiden boş tribünlere oynardık, şimdi tribünler doldu, aileler maç programı istemeye Başladı. Mezunlarımızdan spor okullarına gidenler de var” dedi.