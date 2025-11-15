Borsa bu hafta yüzde 3,28 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen 10 hisse
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-3,28 değer kaybetti ve 10.565 puandan kapanış yaptı. BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında KOZAL, ECILC ve FENER en çok yükselen hisseler olurken; KUYAS, CANTE ve KONTR en çok düşen hisseler arasında yer aldı. Analistler, 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 10.300 seviyesini destek ve 50 günlük ortalamaya işaret eden 10.820’yi direnç olarak gösteriliyor.
- Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylülte tekrar pozitif sonuç verdi.
- Konut satışları ekimde %0,5 geriledi.
- TCMB'nin enflasyon beklentisi rapora göre 12 ay sonrasına %23,49 seviyesine yükseldi.
- BIST 100 endeksi bu hafta %3,28 değer kaybetti.
- Borsa İstanbul'daki en çok yükselen hisse KOZAL, en çok düşen hisse ise KUYAS oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Bu hafta açıklanan ekonomik verilere bakıldığında;
- Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi. Böylece arka arkaya üçüncü ayda da cari denge pozitif seyrini sürdürdü. Cari denge temmuzda 1 milyar 738 milyon dolar ve ağustosta 5 milyar 418 milyon dolar fazla vermişti.
- Türkiye genelinde konut satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre %0,5 geriledi ve 164 bin 306 adet olarak gerçekleşti. Ancak öndeki aya göre satışlarda %9 oranında artış gerçekleşti.
- TCMB, kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi raporunu açıkladı. Buna göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %23,26 seviyesinden sınırlı bir artışla %23,49'a yükseldi.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
İç siyasi gelişmelerin de takip edildiği Borsa İstanbul’daki fiyatlamalara bakıldığında, BİST 100 endeksi bu hafta %-3,28 değer kaybetti ve 10.565 puandan kapanış yaptı.
BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle:
- KOZAL: 33,76 TL (%18,87)
- ECILC: 91,20 TL (%12,59)
- FENER: 11,19 TL (%12,35)
- VAKBN: 26,98 TL (%6,72)
- KOZAA: 96,85 TL (%6,72)
- ALARK: 87,80 TL (%5,15)
- GENIL: 185,10 TL (%4,82)
- IEYHO: 50,10 TL (%4,81)
- PASEU: 142,00 TL (%4,57)
- GUBRF: 314,25 TL (%4,06)
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Yine BİST 100 kapsamında en çok gerileyen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:
- KUYAS: 39,30 TL (%-14,57)
- CANTE: 2,38 TL (%-12,18)
- KONTR: 26,54 TL (%-11,24)
- GESAN: 43,84 TL (%-10,89)
- AKSEN: 50,40 TL (%-10,40)
- VESTL: 29,88 TL (%-10,27)
- TUKAS: 2,65 TL (%-10,17)
- MPARK: 311,00 TL (%-9,06)
- ODAS: 5,24 TL (%-8,87)
- TKFEN: 72,05 TL (%-8,80)
BORSADA BEKLENTİLER
Gelecek hafta piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken; analistler, 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 10.300 seviyesinin, endeks için önemli bir destek olduğunu vurguluyor. Yukarıda ise 50 günlük ortalamaya işaret eden 10.820 seviyesi direnç olarak gösteriliyor.