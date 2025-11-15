Hatay'da kızının "Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun" sözlerinden ilham alan adam, inşaat sektörüne renk kattı. Müşteriler özel olarak arayıp pembe vincin gelmesini talep ederken, görenler ise fotoğraf çektirmeden gitmiyor.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Yücel, 13 yıldır vinç hizmeti veriyor

Yıllar önce Konya'da vinç işine başlayan ve depremin ardından Antakya ilçesinde hizmet vermeye devam eden Yücel; yeşil ve beyaz renkte vinç alarak bu sektöre girdi. Yücel, kızının ‘Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizimde de pembe vincimiz olsun' sözleri üzerine vinçleri farklı renklere boyamaya başladı.

Kızının bir sözüyle başladı, şimdi arayan arayana! Fotoğraf çektirmeden gitmiyorlar

ÖZEL OLARAK ARANIYOR

Bu sözler üzerine Yücel, mevcut olan yeşil ve beyaz vincin yanı sıra; pembe, siyah, mor ve gri renklerde olan vinçlerle sektörde hizmet vermeye devam etti. İnşaat sektöründe araçların çoğunluğunun sarı ve beyaz renkte olmasıyla Yücel’in tasarladığı; gri, siyah, mor ve pembe vinçler inşaat sektörüne renk katıyor. ‘Pembe veya mor vinç gelsin' diye müşteriler tarafından özel arandıklarını ve insanlar tarafından ilgi gördüklerini ifade eden Yücel, tasarladıkları renkli vinçlerle insanların tebessüm etmelerini istediklerini söyledi."

"VİNÇLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Kızının ‘Baba bizim de pembe vincimiz olsun' sözlerinden ilham alarak rengarenk vinçlerle inşaat sektörüne renk kattıklarını ifade eden Kamil Yücel, "Genellikle inşaat sektöründeki araçların hepsi siyah veya beyaz renkler oluyor. Biz bu sektöre 7 yıl önce girdiğimizde, Konyaspor'un renkleri olan yeşil ve beyaz vinçlerimizle başladık. Zaman geçtikçe; gri, siyah, pembe ve mor renklerinde vinç araçlarımız oldu. Bu renkli vinçlerimiz arasından en ilgi çeken ve güzel olan pembe vinç oldu. Pembe renkteki vincin, inşaat sektöründe çok sık rastlanmayacak bir araçtı. Bu renkli vinçlerin ilham kaynağını kızım Yağmur Ayşe'den aldım. Biz alışagelmişin dışında pembe vinçle inşaatlara gittiğimizde şantiyede bulunan kadınlar, çok güzel tepkiler vererek vinçle fotoğraf çektiriyorlar.

Hatay'da acıların yaşandığı deprem bölgesinde inşaatlara; pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle gittiğimizde ortama bir renk katıyoruz. Rengarenk vinçlerle güzel atmosfer ve motivasyon kaynağı oluşuyor. Bu süreçte Hatay'da bu renkli vinçlerimizle bir nebze de olsa vatandaşlarda tebessüm ve mutlu edebiliyorsak bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Genellikle müşteriler aradıklarında; pembe vinç gelsin, mor vinç gelsin veya siyah vinç gelsin diyorlar. Bu şekilde güzel ve hoş tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZDE NUR BAYAR

