Borsa İstanbul'da yüzlerce hisseyi etkileyecek önemli değişiklik! Son tarih belli oldu, işte yeni liste

15 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:30

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk lirası (TL) varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş devam ediyor. Yabancıların Türkiye'ye ilgisini yansıtan CDS, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana inmesinin ardından Borsa İstanbul güçlü yükseldi.

BORSA İSTANBUL'DA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,83 değer kaybıyla 7.529,31 puana kadar geriledikten sonra dünkü işlemlerde CDS'teki tarihi düşüşün etkisiyle güçlü yükseldi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 284,08 puan artarak 7.813,40 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 85 milyar liraya çıkarken, yükselişte bankacılık endeksinin katkısı büyük oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 3,30 değer kazandı, en çok kazandıran ise yüzde 6,78 ile iletişim oldu.

YÜZLERCE HİSSEYİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Borsa İstanbul'da yüzlerce hisseyi etkileyecek önemli değişiklik yaşandı. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımı belirlendi. Borsa İstanbul tarafından duyurulan değişiklik 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

YILDIZ PAZAR NEDİR?

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği Pazardır.

ANA PAZAR NEDİR?

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

ALT PAZAR

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

Borsa İstanbul'da 2 Ocak'tan tarihinden itibaren pazar payı dağılımı değişen Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek şirketler şu şekilde: