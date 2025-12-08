Bu hafta halka arz olacak Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketinin hisseleri için 10, 11 ve 12 Aralık günlerinde talep toplanacak. 13 TL fiyat ile 156 milyon 800 bin adet hissenin satışı hedefleniyor. Bunun yarısı bireysel yatırımcıya eşit dağıtım ile sunulacak. 250 bin talep gelmesi halinde, her bir yatırımcıya yaklaşık 313 lot hisse pay edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- SPK tarafından geçen hafta halka arzı onaylanan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketinin hisseleri için bu hafta talep toplama işlemleri gerçekleşecek. Borsa İstanbul’da yılın 17’inci şirket halka arzı olan Zeray GYO’da 10, 11 ve 12 Aralık günlerinde talepler toplanacak.

ZERAY GYO HALKA ARZ KODU

Halka arz kodu “ZERGY” olan şirket, 156 milyon 800 bin adet hisseyi 13,00 TL fiyatla satışa sunacak. Şirketin hakla arz büyüklüğünün 2 milyar 38,4 milyon TL olması bekleniyor. Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyumu ile borsaya gelen ZERGY eşit dağıtım ile yatırımcılara sunulacak ve Yıldız Pazar’da işlem görecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Şirketin %25,05’ini borsaya açacak olan Zeray GYO; halka arz gelirini yeni projelerin finansmanı, yüklenici firmalara hakkediş ödemeleri, finansal borçların ödenmesi ve işletme sermayesi olarak kullanmayı hedefliyor. Zeray GYO 2025 yılının 3’üncü çeyrek döneminde brüt kârlılığı 130,77 milyon TL olarak gerçekleşti.

ŞİRKETİN PROJELERİ

Kocaeli merkezli Zeray GYO’nun portföyünde, çoğunluğu yine Kocaeli’de olmak üzere 12 adet gayrimenkul projesi bulunuyor. Bu projeler Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, Dilasa Orman, Country Akmeşe, Future Deluxe City, Next Capital, Harmony City, Miracle Garden, Residence Projesi, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 olarak sıralanıyor.

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arz edilecek hisselerin %50’sinin bireysel yatırımcılara ayrılması hedefleniyor. Bu durumda 1,019 milyar TL’lik hisse bireysel yatırımcıya sunulacak. 250 bin bireysel yatırımcıdan talep gelmesi halinde, her bir yatırımcıya tahmini 4.076 TL’lik hisse pay edilecek. Bu miktar da 313 lot hisseye karşılık geliyor.



