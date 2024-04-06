BTM 10 bine yakın girişimciye destek verdi! Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan BTM, girişimcilik ekosisteminde otorite olarak kabul edilen UBI Global’in hazırladığı endekste dünyanın en iyi beş kuluçka merkezi arasında yer aldı.

EKONOMİ SERVİSİ - BTM, 2020 yılında da En Çok Gelecek Vadeden Kuluçka Merkezi olmuştu. BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı iki yıl aradan sonra aynı endekste ilk beşe girdiklerini belirterek “Bugüne kadar 5 bin 499 startup’ta toplam 9 bin 222 girişimciye destek verdik. Girişimlerimiz 7 yıl içinde 920 milyon Türk lirasından fazla yatırım aldı, ulaştıkları yatırım değerlemesi ise 7 milyar Türk lirasını geçti. Geçtiğimiz yıl da 1.260 girişime sahip 1.740 girişimciyi destekledik. Hedefimiz dünyanın en iyi kuluçka merkezi ve en büyük startup arz mekanizması olmak. Ayrıca önümüzdeki dönemde BTM bünyesinden birçok unicorn çıkması da önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

BTM’nin kurulduğu günden beri sürekli yükselen bir grafik çizdiğine dikkat çeken Elbaşı “Ancak küresel resesyon, Silikon Vadisi Bankasının batışı ve savaşlar sebebiyle 2023 yılı küresel girişimcilik ekosistemi açısından olumlu geçen bir yıl olmadı. 2021 yılında bütün dünyada 622 yeni unicorn çıkmıştı. 2022’de bu sayı 348’e, 2023’te 100’e düştü. Startup finansmanı son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022’de dünyada 42 bin startup yatırım alırken, 2023’te bu sayı 29 bine düştü. Toplam yatırım miktarı 426 milyar dolardan 248 milyar dolara indi. Avrupa’da girişimlere yatırım bir önceki yıla göre yüzde 39 azaldı” diye konuştu.