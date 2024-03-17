'Terminal İstanbul' geliyor! Atatürk Havalimanı dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüşecek

Teknoloji ve girişimcilik alanında Türkiye'nin en iddialı projesi olan "Terminal İstanbul" projesi, Türkiye Yüzyılı'nda ekonomide yazılacak yeni başarı hikayesinin ana aktörü olacak. Terminal İstanbul'un adeta bir girişimci fabrikası olması beklenirken, bu projeyle birlikte Atatürk Havalimanı terminal binaları da dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüşecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncü oluyor, Türkiye'nin en iddialı girişimcilik projesi olan "Terminal İstanbul" hayata geçiriliyor. Atatürk Havalimanı terminal binalarının dönüşümü ile Türkiye, ekonomi alanında yeni bir döneme adım atıyor.

Yeni girişimcilerin yetişeceği bir 'girişimci fabrikası' olarak ifade edilen Terminal İstanbul, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi olacak. Terminal İstanbul bünyesinde 2 bin teknoloji firması girişimcisine hizmet edecek, ayrıca her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye’nin en büyük teknoparkı kurulacak.

GİRİŞİMCİLİĞİN TOPLUMLA BAĞI DA GÜÇLENECEK

Teknoparkta modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programları, ortak çalışma alanları ve AR-GE laboratuvarları gibi yenilikçi projelerin gerçekleşmesini hızlandıracak yapılar bulunacak.

Terminal İstanbul'da girişimciliğin sadece iş dünyasıyla değil aynı zamanda toplumla bağını güçlendirecek çalışmalar da yürütülecek.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ YER ALACAK

Terminal İstanbul içerisinde gençlere yönelik Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Yazılım Okulları ve Çocuk Üniversitesi yer alacak. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek olan Terminal İstanbul’da 2 bin 700 metrekare alana sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlere dahil edilecek.

GENÇLERE ÜCRETSİZ YENİ NESİL YAZILIM EĞİTİMİ

Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Türkiye’nin en büyük Bilim Merkezi ile de 7’den 77’ye herkes bilimle buluşacak. 3 bin 200 metrekarelik alanda kurulacak Yazılım Okulları ile 18 yaşından büyük gençlere ücretsiz yeni nesil yazılım eğitimi verilecek.

Çocuk Üniversitesiyle, her yıl 10-13 yaş aralığındaki 1.000 çocuğun bilim ve teknoloji alanında teorik bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacakları eğitim ortamı oluşturulacak.

Hemen yakınında yer alan Millet Bahçesi ile Terminal İstanbul, yeni bir yaşam alanı olarak bilim ve toplumun buluşma noktası olacak.