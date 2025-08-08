Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gaziantep'te "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında ilk hasat başladı. Davul zurnayla başlayan hasattan memnun olan çiftçiler, 45 derece sıcağın altında çalışıyor.

Türk mutfağında, başta baklava olmak üzere tatlılardan yemeklere kadar birçok yerde kullanılan Antep fıstığında ilk hasat heyecanı yaşanıyor.

Bu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar - 1. Resim

ART ARDA İŞLEMLERDEN GEÇİYOR

Sabahın erken saatlerinde işe başlayan tarım işçilerinin ağaçtan kopardıkları fıstıklar, yere serilen çadırlarda toplanıyor. Ardından traktörün römorkuna konulan fıstıklar temizleme, kırma ve kavlama işlemleri için tesislere götürülüyor.

Bu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar - 2. Resim

Normal Antep fıstığına göre hasadı yaklaşık bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, keskin aromasıyla tatlı ve yemeklere lezzet katıyor.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HASAT BAŞLADI

Fıstık ağaçlarının yoğun olduğu Nizip ilçesi kırsal Günaltı Mahallesi`ndeki fıstık ağacı tarlasında davul ve zurna sesleriyle yapılan ilk hasat, geleneksel olarak sürdürülüyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de hasada eşlik ederek çiftçilerle bir süre sohbet etti.

Bu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar - 3. Resim

Sulamanın önemine işaret eden Şahin, Barak P1 Projesi`nin hayata geçmesiyle birlikte 18 köydeki 101 bin dekarlık alanın her gün sulandığını, P2 projesinin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 100 bin dekarlık toprağın daha sulanacağını ifade etti.

45 DERECE SICAKTA ÇALIŞIYORLAR

Gaziantep`in, kuraklığın en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Şahin, bölgenin sulama projelerine desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar - 4. Resim

Günaltı Mahallesi Muhtarı Mahmut Bozkurt da "yeşil altın" olarak tabir edilen boz fıstığın hasadına başladıklarını aktararak şunları söyledi: "Ürün az olmasına rağmen bir şenlik havasıyla hasat yapıyoruz. Şu anda çalışan 23 işçimiz var. Sabah 05.00`te tarlaya geliyorlar 16.00`ya kadar 45 derecede hasat yapıyoruz. Hasat yaparken davul çalıyor, bazı işçiler zılgıt çekiyorlar, yöremize ait türküler söylüyoruz. Hem hasat yapıyoruz hem para kazanıyoruz hem de neşeleniyoruz. Çünkü bu topraklar kutsal topraklar. Fıstık ağaçlarında 25 yıl emek var, 25 yılın sonunda mutluluk var. Burada hem biz kazanıyoruz, bu ürünü satan ve alan kazanıyor, şehir merkezinden de ülkenin birçok yerinde ulaştırılacak."

 

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi
