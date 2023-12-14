Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Çalışan emekli ikramiyelerine ne oldu?

14 Aralık 2023 19:11 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 19:12

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Torba yasasında yer alan bilgilere göre çalışan emekliye 5000 TL ek ikramiye verilecek. Toplamda 4 milyon 688 bin 945 emekliye verilecek olan ikramiyenin günü ise oldukça merak konusu oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, günler sonra çalışan emeklilere ödenecek 5000 TL hakkında bilgiler verdi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATIRILACAK?

2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren ikremiye ödemeleriyle ilgili 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapıldı. Ancak bu emekliler arasında çalışan 4 milyon 688 bin 945 emekli yer almadı. Torba yasasıyla beraber çalışan emekliye de 5000 TL ikramşye verilecekti. Ancak henüz torba yasası meclisten geçmedi. Mecliste olan torba yasasının kabulu halinde açıklama yapan Muş, hafta hafta çalışan emeklililerin hesaplarına da para yatırılacağını duyurdu. Aralık ayına yetiştirilmediği taktirde hesaplara Ocak ayında yatırılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYELERİNE NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde emeklilere yapılan ödemelerde bazı emekliler yer almadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyle çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için meclise torba yasası sunuldu. Torba yasasında ikramiyelerle ilgili gerekli yeni düzenlemeler de yer alıyor. Özellikle emeklilere yapılacak olan bu ödemeler hakkında son olarak meclisten geçmesi bekleniyor.