Çekya, Almanya'dan 44 tank alacak! Anlaşmanın değeri 1,34 milyar euro

Kaynak: Anadolu Ajansı
Çekya, Almanya&#039;dan 44 tank alacak! Anlaşmanın değeri 1,34 milyar euro
Çekya'dan savunmaya dev bir yatırım geldi. Avrupa ülkesi Almanya'dan 44 adet Leopard 2A8 tipi ana muharebe tankı satın alacak. Siparişin değeri 1,34 milyar euro.

Fransız-Alman savunma şirketi KNDS’den yapılan açıklamada, Çekya Savunma Bakanlığı adına Almanya Federal Teçhizat, Bilgi Teknolojisi ve Kullanım Dairesi ile KNDS Deutschland arasında Çekya'ya ilk etapta 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankının tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

1,34 MİLYAR EURO 

Anlaşmanın kapsamlı servis ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği ve toplam sipariş değerinin 1,34 milyar euro olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Çekya’nın kurtarma, köprü kurma, mühendislik ve sürücü okulu araçları gibi 19 Leopard sistemi daha satın almayı planladığı ve bunun için gelecekte ayrı anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE 

Söz konusu anlaşmayla Çekya, Almanya ile ortak Leopard 2A8 tedarik programına katılan üçüncü ülke oldu. Bu satın almanın, Çekya’nın son yıllardaki en büyük savunma alımlarından birisi olması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

