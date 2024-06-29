Çevre Bakanlığından 3 yeni proje! Bakan Mehmet Özhaseki ayrıntılarıyla açıkladı

“Denizler halkındır” ilkesiyle denize iletişim kolaylaşacak, koylar teknelerden arınacak, 100 yeni plaj açılacak. Depozito sistemiyle geri dönüşüm hem hızlanacak hem gelir kapısı olacak...

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki “Denizler Halkındır”, “ Mapa Şamandıra” ve “Depozito Yönetim Sistemi” olmak üzere 3 yeni proje açıkladı.

Dünya Bankası verilerine göre yılda 2,1 milyar ton katı atık oluştuğunu, bunun 8 milyon tonunun okyanuslara karıştığını belirten Özhaseki “BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdanın üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Bu israfın değeri 1 trilyon dolar. Son raporlara göre dünyanın ısısı 1,45 derece arttı. Bu, 2 dereceye çıktığında, dünya gıda krizleriyle karşı karşıya kalacak. 3 dereceye çıktığında gezegenimiz yaşanmaz hâle gelecek, milyonlarca insan göçe mecbur kalacak. Bu da savaşları tetikleyecek. Onun için, iklim değişmeden biz değişelim. Bunu yapabiliriz” dedi. Bu anlamda birçok faaliyet yürüttüklerini, İklim Kanununu güncellediklerini, en kısa zamanda çıkaracaklarını söyleyen Özhaseki, ‘Mavi Bayraklı Plaj’ sayısını 567’ye çıkardıklarını, bu rakamla Türkiye’nin dünya 3’üncüsü olduğunu kaydetti.

TEKNE İŞGALİNE SON; 100 YENİ PLAJ

‘Denizler Halkındır’ projesiyle ilgili bilgi veren Özhaseki “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde insanlar denizlere rahatça ulaşsınlar, kıyılardaki işgal son bulsun. Denize ulaşımı zorlaştıran her şeyi temizleyeceğiz. Bayramda yıkımlar başladı. Vatandaş oradan istifade edene kadar sürecek. Belki birkaç sene. Ayrıca halkın denize kolay ulaşması için 100 plaj kurmayı hedefledik” dedi.

Mapa Şamandıra Projesiyle de Özel Çevre Koruma Bölgeleri olmak üzere tüm sahil ve koyları teknelerin verdiği zararlardan koruyacaklarını söyleyen Özhaseki “Göcek Koyu pilot bölge. Burada 40-50 metre arayla 700 kadar mapa şamandıra yerleştireceğiz. Yani teknenin bağlı olacağı yer belli olacak. Geliştirdiğimiz uygulama ile tekne istediği yerde duramayacak. Kalma yeri ve süresi belli olacak. Kapasitesi 12 kişiden az olan tekneler 15 günde bir, 12 kişiden fazla olanlar ise 10 günde bir atıklarını, bizim istediğimiz yere verecekler. Bu projeyle tekne ve yatların, denetimli, kontrollü konaklamasını sağlayacağız” dedi.

DEPOZİTO İLE 520 MİLYON AVRO

Depozito yönetim sistemi ile ilgili bilgi veren Özhaseki “Vatandaşımız ambalajlarını makineye atarken kendilerini tanıtacak. Sonra iade bedeli e-Cüzdan’a işlenecek. Telefon okutmak istemeyene basılı fiş verilecek. Bu bedelle alışveriş yapılabilecek. Bu projeden geri kazanım geliri 120 milyon avro. Ham maddeden tasarruf 250 milyon avro. Ürünlerin ithalatından 50 milyon avro. Toplayıcıların masrafıyla birlikte yıllık 520 milyon avro ekonomik kazancımız olacak. 2025’te 5 bin noktaya, 2028’de 30 bin noktaya ulaşacağız. Makinelerle ilgili 7 firma yeterlilik aldı” ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNE 200 BİN KONUT

Bakan Özhaseki sene sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmiş olacağını söyledi ve “3 ay öncesine kadar 76 bin konutu hak sahiplerine teslim etti. Temmuzda yeni teslimler var. Sene sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek. Önümüzdeki senenin güz aylarına kadar da 400 binden fazla konutu yapacağız, hiçbir depremzedeyi dışarıda bırakmayacağız” dedi.