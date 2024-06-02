CHP lideri Özel'den çay fiyatı çıkışı: "Kılıçdaroğlu'nu kaçak çaya davet edeceğiz"

CHP lideri Özgür Özel'den çok konuşulacak çay fiyatı çıkışı geldi. 17 TL'nin kabul edilemeyecek bir rakam olduğunu belirten Özel, selefi Kılıçdaroğlu'nun "kaçak çay" yakma vaadini hatırlattı: "Kılıçdaroğlu'nu kaçak çay yakmaya davet edeceğiz."

Yaş çay alım fiyatının kilogram başı 17 TL, 2 TL'lik üretici desteğiyle 19 TL olarak belirlenmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken çeken çıkış geldi. Çayın fiyatının sosyal medyadan duyurulmasını eleştiren CHP lideri, "Kaçak çayları buraya getireceğiz, çayları yakmaya, Kemal Bey'i de davet edeceğiz" dedi.

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RİZE'DE ÇAY MİTİNGİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çay fiyatlarını eleştiren Özel, "Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu, umut kırıklığı, yükselen bir tansiyon var. Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye faydası var. Ancak ben buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşehrisinin sesini duyurmaya çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim." dedi.

"ÇAY FİYATNI NİYE TWEET ATARAK AÇIKLIYORSUNUZ?"

Yaş çay taban fiyatının bu yıl sosyal medyadan açıklandığını hatırlatarak eleştiren Özel, "Bir çay fiyatı açıkladılar. Ortada kimse yok. Çay fiyatını açıklamayan bir tarım bakanı. Çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin, Rizelinin gözüne bakın 17 lirayı söyleyin. 2 lira da destekleme var diyor, seneye Mart'ta Nisan'da. Bugün gübre kaç para? Nisan'da kaç para olacak? O yüzden o 2 lira da bugünün 2 lirası değil. Bir sene sonrasının 2 lirası neredeyse. 17 liralık yaş çayın fiyatını Kabul etmiyoruz. Reddediyoruz" şeklinde konuştu.

ÇAYKUR İŞÇİSİ 12 AY TAM MAAŞ ALMALI

Kadro bekleyen mevsimlik Çaykur işçilerine kadrolarının verilmesi gerektiğini savuna Özel, "Büyük dertli olanlar var. Çaykur’da çalışan işçiler var. 11 bin Çaykur işçileri var. Çaykur işçileri altı ay çalışıp altı ay boş kalmak istemiyorlar. Çaykur işçisi 20 yıl önce asgari ücretin 4,5 katını alıyorken bugün 1,5 asgari ücrete kadar gerilediler. Bir gerçek şu 1,5 asgari ücret iyiymiş demeyin. Böylelikle Çaykur işçisi asgari ücretin de altında çalışıyor. Çaykur işçisine kadroyu verin 12 ay maaş almalarını sağlayın” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU KAÇAK ÇAYA DAVET EDECEĞİZ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaçak çay ile ilgili sözlerini hatırlatan Özel, partisinin o sözün arkasında olduğunun altını çizdi. Özel: "Buradan hatırlayalım. Bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey? 'Kaçak çayları getireceğim. Rize Meydanı'nda yakacağım.' CHP'yi iktidara taşıyacağız. Kaçak çayları buraya getireceğiz, çayları yakmaya, Kemal Bey'i de davet edeceğiz. Kemal Bey'in sözü, partimizin sözüdür. Hep beraber yapacağız" dedi.

"ÇAYIN PARASINI ONLARA KARASI RİZE'YE KALIYOR"

Özel sektör çay fabrikalarına ait bacaların filtre sorunu nedeniyle çevreye zarar verdiğini kaydeden Özel, "Rize'de 160'a yakın özel fabrika var. Bunların pek azının bacasında filtre var. Çayın parasını onlar kazanıyor karasını Rize'nin üstüne saçıyorlar. Bu fabrikaların bacalarına filtre takılacak. Bunu ilgili bakanlık mutlaka denetlemelidir. Nasıl insanlarsınız? Parayı kazanıyorlar, Rize'yi hasta ediyorlar. Sayın bakan, bu işin peşini bırakmam. O filtre takılacak. O denetim yapılacak" ifadelerini kullandı.