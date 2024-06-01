Çok çalışıp az kazanıyoruz... Lüks oteller para basıyor işçi ay sonunu zor getiriyor

Dünyanın en pahalı tatilini sunan Türk otelleri, çalışanlarına aynı tarifeyi uygulamıyor. Ülkemizde bir turizm işçisinin yevmiyesi (günlüğü) 16 dolardan başlarken, rakibimiz olan Yunanistan’da 40-50 avro, İspanya’da 50 avro, İtalya’da ve Fransa’da 60 avro, Dubai’de 70 avroyu buluyor. Ayrıca Türk turizm çalışanları aylık 50 saat çalışma süresi ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye turizmde dünyanın en pahalı ülkeleri listesinde yerini yükseltirken, çalışanların kazançları konusunda tam tersi bir durum yaşanıyor. TÜİK verilerine göre; geçen yıl Türkiye’ye gelen bir turist gecelik ortalama 92 dolar ödeme yaparken, bir turizm işçisinin günlük kazancı 16 dolarla sınırlı kaldı. Sanayi, imalat ve ticaretten sonra en çok insanın istihdam edildiği alan olan turizm sektörü, günlük ortalama 16 dolar ücret ile en az ücretin ödendiği mesleklerden biri oldu. Turizm sektöründeki rakiplerimizde ise durum çok daha farklı... Mesela Yunanistan’da bir turizm işçisi günlük 40-50 avro, İspanya’da 50 avro, İtalya ve Fransa’da 60 avro, Dubai’de 70 avro kazanıyor. Kaliteli turizm açısından Türkiye ile kıyas bile yapılamayacak olan Mısır’da bile, turizm işçileri günlük minimum 25 dolar kazanıyor.



ÇALIŞMA SAATİNDE LİDERİZ



Ülkemizde turizm işçisi, aynı zamanda haftalık 50 saate yaklaşan çalışma saati ile Avrupa’da lideri konumunda. Çalışma saatinin Yunanistan’da 43, Fransa’da 37, İspanya’da 36, İtalya’da ise 35 saat olduğu görülüyor. Çalışanların bir diğer şikâyeti de kendi alanları dışında çalıştırılmaları. İş ilanlarında “esnek çalışma pozisyonu” olan otellerde mesleğiniz dışında diğer ihtiyaç duyulan alanlarda da çalıştırılıyorsunuz. Öte yandan otellerde en düşük maaşı temizlik personeli ve komiler alıyor. Maaş ortalaması; misafir ilişkileri, resepsiyonist, idari yönetim, animatörler, mutfak çalışanları ve genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak yükseliyor.



ÇALIŞANLAR ŞİKÂYETÇİ



Gençlerin ‘eğlenceli sektör’ olarak gördükleri için yöneldikleri turizm sektöründe tablo çok farklı... Büyükşehirlerdeki işlerini bırakarak mevsimlik işçi pozisyonunda güneye gidenler kazandıkları para ile zor geçiniyor. Bahşişler ile ayı döndürmeye çalışan turizm işçileri durumdan şikâyetçi. İstanbul’da kuryelik yapan Semih Yıldırım “Oteller işçi alabilmek için sezon başında çeşitli vaatlerde bulunuyor. Yüksek bahşiş, iyi yemek, rahat kalacak oda gibi… Ancak buradaki işi bırakıp gidince işler değişiyor. Maaşlar gününde yatmıyor. Eskisi gibi turistlerden bahşiş alamıyoruz. Yemekler ve kalacak yerlerimiz kötü” diyor. Bir diğer otel çalışanı Sinem Bakır ise “Çoğu otelde çalışma şartları kötü. Hepsi için geçerli bir durum değil tabi… Ben turizm otelcilik mezunuyum. İş bulmam kolay olmadı. Bir süre staj adı altında çalıştım. Ardından asgari ücretle mesleğe başladım. Zam yılda bir yapılıyor, o da otelin inisiyatifine kalmış. Bazı otellerde sigortasız çalışanlar bile var” dedi.