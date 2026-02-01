Kırıkkale'de katı atık tesisinde işlenen evsel atıklar, çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste yılda yaklaşık 65 bin ton atık işlenirken, çöplerden elde edilen metan gazıyla 5 milyon kilovat elektrik üretiliyor ve bu enerjiyle yaklaşık 1500 evin yıllık ihtiyacı karşılanıyor. Yetkililer, uygulama sayesinde hem çevre kirliliğinin ve sera gazı salınımının azaltıldığını hem de ekonomiye katkı sağlandığını vurguluyor.

Kırıkkale'de katı atık tesisine getirilen evsel atıklar, çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor. Çöpten elektrik üretilerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de enerji üretimiyle ekonomiye katkı sağlanıyor.

YILDA 5 MİLYON KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Tesiste yılda yaklaşık 65 bin ton evsel atık işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretilen 5 milyon kilovat elektrikle 1500 evin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Atıklardan oluşan metan gazının enerjiye dönüştürülmesiyle sera gazı salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Çöp, servete dönüştü! Şehrin kenarında kuruldu, kenti kalkındırdı

"65 BİN TON EVSEL ATIĞI BERTARAF ETTİK"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı açıklamada, katı atıkların tesiste bertaraf edilerek metan gazından elektrik üretildiğini söyleyerek, "Kırıkkale'de topladığımız katı atıkları bu tesisimizde bertaraf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Kırıkkale'de 65 bin ton evsel atığı bertaraf ettik. Bu atıklardan oluşan metan gazından elektrik enerjisi elde ediyoruz. Böylece yaklaşık 1500 evin enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz." dedi.

ÇÖPLER ÇÜRÜYÜNCE METAN GAZI OLUŞUYOR

Elektrik Santrali Tesis Müdürü Cafer Narin, çöplerin yaklaşık 3 ay içinde çürüyerek metan gazı oluşturduğunu, bu gazla çalışan motorlarla üretilen elektriğin enterkonnekte sisteme verildiğini belirterek, "Santralimizde metan gazıyla çalışan motorlarımız bulunuyor. Bu motorlar elektrik üretimi yapıyor. Üretilen elektriği anlık olarak enterkonnekte sisteme veriyoruz. Yılda ortalama 5 milyon kilovat elektrik üretiyoruz." diye konuştu.

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Müdürü Hacer Şeran, atıkların kontrollü şekilde depolanmasıyla çevre kirliliğinin önlendiğini, metan gazından enerji üretilerek sera gazı salınımının azaltıldığını ifade etti. Şeran, "Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumaktayız. Çöpün parçalanmasıyla oluşan metan gazını elektrik enerjisine çevirerek karbon ayak izinin ve sera gazı salınımının düşürülmesine katkı sağlamaktayız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, çöp depolama sahası, yiyecek arayışıyla bölgeye gelen çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

