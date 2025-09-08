Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla balıkçı tezgahları da şenlendi. Bu yıl palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, şu an en bol balığın istavrit olduğunu söyledi. Tezgahlarda istavrit 100 liradan, mezgit 200-250 liradan, hamsi ise 300 liradan satılıyor.

Trabzon’da balıkçı esnafı, bu sezon palamutun henüz tezgâhlarda yer almamasından endişeli. Geçmiş yıllarda sezon başında bolca çıkan palamut, bu yıl neredeyse hiç görünmedi. Balıkçılar, tezgâhlarda ağırlıklı olarak istavrit, mezgit bulunduğunu belirtirken ilerleyen zamanlarda da palamuttan pek umutlu olmadıklarını kaydettiler.

"İSTAVRİT 100, MEZGİT 250 TL"

Balıkçı esnaflarından Mustafa Çanakçı, palamutun henüz çıkmadığını belirterek "Palamut henüz çıkmadı, ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz. Bazı sezonlar böyle oluyordu ama bu sene oldukça geç kaldı. Şu anda bol miktarda istavrit ve mezgit var. Fiyatlarımız ise istavrit 100 TL, mezgit 250 TL. Bundan sonraki günler için palamuttan umutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hamsi de bu yıl zamansız şekilde görüldü; bol olacakmış gibi görünüyor, işaretler o yönde" dedi.

Denizden en çok o çıkıyor! Tezgahların en bol balığı: Kilosu 100 lira - 1. Resim

"HAMSİ 300 TL" 

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise bu sene palamudun olmayacakmış gibi göründüğünü ifade ederek, "Palamut bu sene olmayabilir. Her sezon başında az da olsa palamut çıkardı ama bu sezon hiç görünmüyor. Fiyatlarımız mezgit 200-250 TL, hamsi 300 TL. Palamut için umudu kestik gibi görünüyor; çıksa bile çok az miktarda çıkar. Şu an en bol olan balık istavrit. Bundan sonra da peşinin geleceğini düşünüyorum. Bu sezon hamsi ve istavritle devam ederiz gibi görünüyor. Trabzon insanının genelde tercih ettiği balıklar; hamsi, istavrit ve mezgittir" diye konuştu.

Denizden en çok o çıkıyor! Tezgahların en bol balığı: Kilosu 100 lira - 2. Resim

"GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BÜYÜK FARK VAR" 

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu da geçmiş yıllarda sezonun bollukla başladığını ifade ederek "Bu sene palamut çok nadir çıktı. Geçmiş sezonlarla kıyaslandığında arada büyük fark var. Önceki yıllarda av sezonu bollukla başlardı, şimdi ise böyle bir durum söz konusu değil; çok nadir rastlanıyor diyebiliriz. Tezgâhlarımızda genellikle istavrit var; kilosu 100-150 TL, mezgit 200-250 TL, barbun 300 TL, sarıkulak ise 100 TL. Bundan sonrası için de palamut konusunda pek umutlu değiliz. İnşallah sezonu hamsi ve istavritle geçiririz" şeklinde konuştu.

Denizden en çok o çıkıyor! Tezgahların en bol balığı: Kilosu 100 lira - 3. Resim

