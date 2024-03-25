Dolar ve altın sert düştü! Kapalıçarşı'da makas kapanıyor | 25 Mart piyasa kapanış

Dolar ve altında son dakika! Bir süredir döviz büroları ve kuyumcularda yükselen fiyatlar bugün sert düştü. Dolarda 1 TL olan makas 45 kuruşa, gram altında 250 TL olan makas 200 TL’ye kadar kapandı. Serbest piyasada 32,15 TL olan dolar, döviz bürolarında 32,60’tan; 2250 TL olan gram altın da kuyumcularda 2455’ten satıldı. Alınan tedbirlerle birlikte fiziki işlemlerde fiyatlar, rasyonel zemine yaklaşmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni haftanın ilk işlem günü geride kalırken; yaklaşan seçimler ve TCMB’nin aldığı kararların etkileri, bütün kesimler tarafından dikkatle takip ediliyor. Serbest piyasa kurlarına göre döviz ve altında bugün sakin görünüm öne çıktı. 25 Mart dolar fiyatı %0,35 primle gün sonunda 32,15 TL’den ve Euro 34,86’dan fiyatlanıyor. Serbest piyasada işlem gören gram altın da yüzde 1 civarı primle 2250 TL’yi test etti.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR DURULUYOR

Bu arada bir süredir döviz büroları ve kuyumcularda oldukça açılan fiyat farkı, bugün bir miktar kapandı. Kapalıçarşı’da geçen cuma 2500 TL’nin üzerinden satılan gram, bugün 2455 TL’ye kadar geriledi. Böylece 250 TL’lik fiyat makası 200 TL’ye düştü. Dolarda da döviz büroları ile serbest piyasa farkı 1 TL’ye kadar açılmıştı. Bugünkü işlemlerde Kapalıçarşı dolar kuru 32,60’a kadar düştü. Burada da makas 45 kuruşa kadar kapandı.

SEÇİM SONRASI MAKAS DAHA DA KAPANABİLİR

Kapalıçarşı’da çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 175 TL, yarım altın 8 bin 107 TL ve tam altın 16 bin 530 TL’den satılıyor. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin ardından fiziki piyasada bir sakinleşme yaşandığını belirterek, “Daha güçlü TL ve yüksek faizler, fiziki döviz ve altın tarafında endişeleri bir miktar giderdi, tansiyonu düşürdü. Seçim belirsizliği de ortadan kalkınca fiyat makasının bir miktar daha kapandığı görülebilir” dedi.

BORSA ÖNCE ÇIKTI SONRA DÜŞTÜ!

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yüzde 0,90 gerileme ile birlikte 9029 puandan pazartesi kapanışını gerçekleştirdi. BİST100 gün içinde 9336’ya kadar yükselse de, gördüğü zirve seviyeye göre yüzde 3 gibi yüksek oranda gerileme kaydetti. Kritik 9400 direncine yaklaştıkça borsada tekrar satışların öne çıktığı ve endeksin aşağı yöneldiği dikkatlerden kaçmadı. Banka hisseleri bugün pozitif ayrışmaya devam etti. Sınai sektör hisselerinde ise gerileme yaşandı.