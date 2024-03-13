Dövizde yeni rekorlar! Kapalıçarşı ile makas kapanıyor, TCMB'den yeni hamle gelir mi?

Serbest piyasada dolarda 32,22 ve Euro’da 35,25 ile yeni zirveler test edildi. Sabah işlemleri ise dolarda 32,10 ve Euro’da 35,10 seviyelerinden başlıyor. Bu arada Kapalıçarşı ile serbest piyasa arasındaki makasın da 80 kuruşa kadar gerilediği dikkat çekiyor. Yabancı kurumlar TCMB’den yeni faiz artışının gelebileceğini öngörürken; analistler “Farklı araçlarla sıkılaşmanın gücü artırılıyor. Buna rağmen seçimlerin ardından enflasyonda katılık devam ederse, piyasaya bir mesaj verilebilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL—Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, bu hafta başından itibaren serbest piyasada dolar 32,00 TL’nin üzerinde konumlandı. 13 Mart işlemlerinde de dolar cephesinde yeni yüksek seviyeler devam ediyor.

Gece işlemlerinde 32,22 ile zirve görülürken, sabah saatlerinde dolarda 32,10 TL seviyelerinde denge arayışı gözlemleniyor. Yerel seçimler yaklaştıkça döviz bürolarında da kalabalıkların artması dikkat çekiyor.

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI

Bu arada Kapalıçarşı fiyatlamalarında dolar 32,90 TL satış tarafında yeni güne başlıyor. Döviz bürolarında da uygulanan bu rakam, son günlerde 33,00 TL’nin üzerini test etmişti. Son fiyatlamalar itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı arasındaki makasın da bir miktar kapandığı fark ediliyor. Öte yandan Euro fiyatı 13 Mart işlemlerine 35,11 TL seviyelerinden başlıyor. Euro tarafında da 35,25 TL ile yeni zirve seviyeler test edildi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

TL bazındaki Kur Korumalı Mevduat hesaplarının uzatılmaması ve yeni KKM hesaplarının açılmaması, bu üründen çıkan bazı mevduat sahiplerini dövize yöneltiyor. Bununla birlikte yüksek kalmaya devam eden enflasyon rakamları ve bunun karşılığında TL getirilerinin yetersiz görülmesi de “korunmak” isteyen birikim sahiplerini dövize yöneltiyor. Öte yandan seçim sonrası döneme ilişkin spekülasyonlar da döviz piyasalarındaki dengeleri etkiliyor.

TCMB MART 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Bütün bu denklemde Merkez Bankası’nın en yakın Para Politikası Kurulu toplantısı da yaklaşıyor. TCMB’nin, aynı zamanda yerel seçimler öncesindeki son PPK toplantısı, 21 Mart’ta yapılacak. Bu toplantıda politika faiz oranının sabit tutulması bekleniyor. TCMB, şubat ayı toplantısında da faize dokunmamış ve yüzde 45 seviyesinde tutmuştu. Ancak şubat kararının ardından farklı araçlar kullanılarak parasal sıkılaşmanın gücü artırılmaya çalışıldı.

TCMB FAİZ ARTIRACAK MI?

Dövize talep ve enflasyonist baskılara dikkat çeken yabancı kurumlar ise son günlerde yeni açıklamalarda bulunarak, TCMB’den ek faiz artışı beklentilerini dile getirmeye başladı. Önce Alman Deutsche Bank TCMB’nin mart toplantısında 500 baz puanlık faiz artışına gidebileceği öngördü. Ardından da Bank Of America, nisan ayı toplantısında 300-500 baz puanlık bir faiz artışı gelebileceğini, bunun için mart ayı enflasyonunun da dikkatle izlenmesi gerektiğini bildirdi.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR VE FAİZ…

Para politikasının bu seçimlere oldukça kuvvetli girdiğini ve mevcut şartların TL lehine olduğunu aktaran analistler, “Bu sebeple seçimlerin ardından dolarda sert yükseliş beklenmemeli. TCMB Başkanı, gerekli görülmesi halinde para politikasının daha da sıkılaşacağı mesajını verdi. Enflasyonda katılık devam ederse, seçimlerin ardından piyasaya bir mesaj verilebilir” görüşünü dile getiriyor.

Bu arada Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada da, TCMB’nin döviz rezervlerinde seçimlerin ardından toparlanma yaşanacağı ifade edildi.