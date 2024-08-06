Dünya 12,4 şiddetinde sarsıldı! Japon borsasında 37 yılın en büyük düşüşü

ABD’de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihî bir düşüşün yaşanmasına sebep oldu. Japon Nikkei 225 endeksindeki yüzde 12,40 düşüş dünya borsalarında ve kripto paralarda âdeta domino etkisi yaparken, Borsa İstanbul’da değer kayıpları yüzde 7’yi aştı.

EKONOMİ SERVİSİ - ABD’de resesyon endişesi dünya piyasalarını vurdu. Asya piyasaları başta olmak üzere Japon Nikkei 225 hisse endeksinde sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul yüzde 7’yi aşan değer kaybıyla iki defa devre kesti. Hisse piyasalarındaki düşüşten kripto paralar da nasibini aldı. Fed ise yaşanan gelişmeler karşısında faiz oranlarıyla ilgili acil toplantı kararı aldı.

SON 37 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Japonya’nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi, ABD’den gelen istihdam verilerinin beklentileri karşılamaması ve yendeki güçlenmenin etkisiyle son 37 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Tokyo’da Nikkei endeksi yüzde 12,4’lük bir düşüşle 31.458,41 puana kadar gerilerken, son iki işlem günündeki kayıplar yüzde 17,5’i buldu. Endeks, 11 Temmuz’daki rekor seviyesi olan 42 bin 426 puana göre ise yüzde 25 geriledi.

Böylece Japonya “ayı” piyasasına girdi. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, piyasalardaki düşüşün ardından yaptığı açıklamada, hükümetin Japonya Merkez Bankası ile işbirliği içinde olduğunu ve piyasaları “aciliyet” duygusuyla yakından izlediklerini belirterek “Hisse senetlerindeki düşüşün arkasında ne olduğunu söylemek zor” ifadesini kullandı. Suzuki, yetkililerin borsa hareketlerini “ciddi endişe” içinde takip ettiklerini bildirdi.

NASDAQ'DA 1.3 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Japonya’nın etkisiyle Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 8,77 değer kaybıyla 2.441,5 puandan günü tamamladı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,05 azalışla 16.593 puana, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düşüşle 2.860 puana, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 3 düşüşle 78.520 puana geriledi.

Avrupa borsaları da haftaya sert düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 düşüşle 483,1 puan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,7 azalışla 17.162 puan seviyesine kadar çekildi. Değer kayıpları İngiltere FTSE 'de yüzde 2,4’ü, İtalya MIB 30'da yüzde 3,9’u, Fransa CAC 40'ta yüzde 2,9’u buldu. Açılışta 1000 puan düşen Amerika borsası Nasdaq'da ise 1.3 trilyon dolar buhar oldu. Kripto para piyasalarında da sert düşüşler dikkati çekti. 50 bin doların altınan inen Bitcoin yüzde 18,5, Etherium yüzde 25 değer kaybetti. Kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon 780 milyar dolara kadar geriledi.

BORSA İSTANBUL İKİ DEFA DEVRE KESTİ

Global borsalardaki gerileme Borsa İstanbul’a da sıçradı. BIST 100 endeksi güne -703,78 puan düşüşle 9769,69 puandan başladı. Borsa İstanbul saat 10.25 itibarıyla ikinci defa devre kesti. Eşleştirme işlemleri başladıktan sadece 9 saniye sonra devre kesici sistemi tetiklendi. BIST 100 endeksi yüzde 7,7 düşerek 9733,35 puana geriledi. Borsa İstanbul saat 10.55 itibarıyla yeniden işleme açıldı. BIST 100 yeniden açıldıktan sonra 10 bin puanın üzerine çıktı. BIST’ten yapılan açıklamada “Saat 10:25:09 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki bütün sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

CARRY TRADE ETKİSİ

Küresel piyasalarda resesyon endişesiyle birlikte derin satış baskısı yaşanırken, Japonya’nın faiz artırım döngüsüne girmiş olabileceği yönündeki beklentiler, “carry trade”i yeniden gündeme taşıdı. Analistler, Japonya’nın uzun bir süredir uyguladığı genişleme politikasının ülkede carry trade işlemlerini cazip bir hâle getirdiğini belirterek, bu süreçte yatırımcıların düşük faiz oranlarıyla yen borçlanıp diğer para birimlerine yatırım yaptığı değerlendirmesinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise finansal okuryazarlığı olmayanları bu işlemlere karşı uyarmış, konuyla ilgili eğitim programı başlatmıştı.

VIX ENDEKSİ 4 YILIN ZİRVESİNDE

ABD’de S 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve “korku endeksi” olarak da bilinen VIX Endeksi 51,01 ile 4 yılın zirvesine çıktı. Öte yandan resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, ABD’de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68’e gerileyerek 26 Haziran 2023’ten beri en düşük seviyeyi gördü. ABD’de endeks vadeli kontratlarda da yüzde 4’ü aşan düşüşler görüldü.