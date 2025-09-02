Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
e-Devlet'ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

e-Devlet'ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
e-Devlet&#039;ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak
E-Devlet, Elektrik, Uygulama, TEDAŞ, Haber
Ekonomi Haberleri

Vatandaşlara kolaylık sağlayacak bir uygulama daha e-Devlet'te hizmete girdi. Bundan böyle elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunlar "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" ile bildirilebilecek. İşte detaylar... 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale getirildi.

KESİNTİ, ARIZA, SOKAK AYDINLATMALARI... 

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.

e-Devlet'ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak - 1. Resim

2023'TE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ 

Uygulama, ilk olarak 2019'da "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla kullanıma sunulmuştu.

2023'te yapılan iyileştirmeyle uygulamanın kapsamı, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

e-Devlet'ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak - 2. Resim

2 MİLYONA YAKIN İHBAR ÇÖZÜLDÜ 

Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Uygulama, "iOS: App Store", "Android: Google Play" ve "Huawei App Gallery: App Gallery" aracılığıyla indirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

