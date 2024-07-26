e-İhracat'a Türk malı şartı! Yabancı malların lisans bedelinden düşürülmeyecek

e-İhracat'a “Türk malı” şartı getirildi. İhracatın desteklenmesi için yapılan yeni düzenleme ile yalnızca Türk malının ihracatı lisans bedelinden düşürülebilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - İhracatın desteklenmesi maksadıyla e-Pazar yerlerinin yapacakları e-İhracat’ın lisans bedelinden düşülmesi düzenlemesine “Türk malı” ihracatı şartı getirildi.

Serbest bölgeden, yani başka bir ülkeden ithal edildikten sonra ihraç edilen ürünlerin ihracatı lisans bedelinin düşürülmesine konu edilmeyecek, yalnızca Türk malının ihracatı lisans bedelinden düşürülebilecek.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülerek kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Türk ürünlerini koruyacak önemli bir düzenleme daha yapıldı.

Komisyon toplantısında söz alan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret pazar yerlerinin yurt dışına yapacakları e-İhracatlarının lisans bedelinden düşürülmesi düzenlemesine “Türk malı” ihracatı şartı getirilmesini talep etti.

Bu talep üzerine Komisyon Başkanı Mustafa Varank, kanun teklifinde bununla ilgili bir tedbir alındığını belirterek, re-exporta yani başka ülkeden ithal edilen ürünün ihracatının lisans bedeline konu edilmesine müsaade edilmeyeceğini, Türkiye’den alınacak malın kapsamda olduğunu ifade etti. Varank “Yani yurt dışından serbest bölgeye gelip oradan yapılan ihracat buna dâhil değil” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise bu konuyu yönetmelikle zaten tespit edeceklerini ifade ederek “Şu anda serbest bölgeden yapılacak olan ihracatlar sayılmayacak, millîleştirilmiş mallar sayılacak. Millîleştirilmiş malların da ‘Türk malı’ ibaresiyle ayrılması gümrüklerde çok mümkün değil çünkü bunlar ihracatçının dükkânlardan paketlenen mallar” açıklamasını yaptı. Gürcan “Sadece Türkiye’de millîleştirilmiş, gümrüğü, ÖTV’si, vergisi ödenmiş emtianın yurt dışına ihracatı sayılacak” dedi.