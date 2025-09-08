Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard! Yemek kartı devlerine soruşturma

Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard! Yemek kartı devlerine soruşturma

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard! Yemek kartı devlerine soruşturma
Rekabet Kurumu, Yemek Kartı, Soruşturma, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurumu; Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard gibi yemek kartlarına karşı harekete geçti. Yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren 4 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. 

Rekabet Kurumu, yemek sektöründe faaliyet gösteren Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (Edenred), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (Multinet), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (Pluxee) ile Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ'ye (Setcard) yönelik soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulca, Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard'a ilişkin ön araştırmada elde edilen bulgularla, söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği bildirildi.

EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD! Yemek kartı devlerine soruşturma - 1. Resim

KANUNU İHLAL EDİP ETMEDİKLERİ ARAŞTIRILACAK 

Bunun üzerine Kurulun, ilgili taraflar hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtilen açıklamada, şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin araştırılacağı kaydedildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir Balçova'daki saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağlantıları araştırılıyorAçık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizden en çok o çıkıyor! Tezgahların en bol balığı: Kilosu 100 lira - EkonomiTezgahların en bol balığı: Kilosu 100 liraAltından yeni rekor! Yükseliş devam ediyor, işte güncel fiyatlar - EkonomiAltından yeni rekor!Çiftçi hayal kırıklığı yaşıyor! Verim bu yıl 4'te 3 oranında azaldı, kilosu bahçede 120 lira - EkonomiVerim bu yıl 4'te 3 oranında azaldı! Kilosu bahçede 120 liraBir kentin 'şifa deposu'nda hasat zamanı! Verim azaldı, kilosu 200 liraya dayandı - EkonomiVerim azaldı, kilosu 200 liraya dayandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP'yi açıkladı! Enflasyon, büyüme, cari açık... İşte yıl sonu hedefleri - EkonomiEnflasyon, büyüme, cari açık... İşte yıl sonu hedefleriDolar 2026, 2027 ve 2028'de kaç lira olacak? İşte OVP'ye göre kur tahminleri - EkonomiDolar 2026, 2027 ve 2028'de kaç lira olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...