Ekonomik güven endeksi 2026'nın ilk ayında sabit kaldı
TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi ocak ayında değişmedi. Endeks 99,4 değerinde aynı kaldı
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları:
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
|Aralık 2025
|Ocak 2026
|Aralık 2025
|Ocak 2026
|Ekonomik güven endeksi
|99,4(r)
|99,4
|0,1(r)
|0,0
|Tüketici güven endeksi
|83,5
|83,7
|-1,8
|0,3
|Reel kesim güven endeksi
|103,7
|103,0
|0,5
|-0,7
|Hizmet sektörü güven endeksi
|112,3
|113,8
|0,4
|1,3
|Perakende ticaret sektörü güven endeksi
|115,4
|112,6
|1,1
|-2,4
|İnşaat sektörü güven endeksi
|84,5
|85,7
|-0,5
|1,5
