Ekonomist Erdoğan: Kalıcı küresel resesyon algısı doğru değil

Resesyon endişeleri sonucu ABD, Japon ve Avrupa borsalarındaki düşüşün Türkiye’ye etkilerini gazetemize değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, “Kalıcı küresel resesyon ve bunun Türkiye’ye yansımaları olacağı şeklinde algı ortaya koymak çok doğru değil” dedi.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - ABD’de resesyon endişesi ile Japonya başta olmak üzere dünya piyasalarında yaşanan fırtınanın ardından piyasalarda toparlanma başladı.

Dünya piyasalarında sert düşüşleri değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Kalıcı küresel resesyon ve bunun Türkiye’ye yansımaları olacağı şeklinde algı çok doğru değil. Türkiye’nin şu anda uygulanmakta olduğu makroekonomi programının başarılı. Ciddi negatif konjonktüre rağmen, dolarda çok büyük hareketliliğin olmadığını gözlemleyebiliriz.

Son açıklanan enflasyon verilerine göre, temmuz ayında TÜFE’nin piyasa beklentisi 3,51 yönündeydi fakat 3,23 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı 71,6 olan yıllık enflasyon yüzde 61,78 düzeyine kadar düştü. Bu durum, enflasyonun yıl sonunda yüzde 40’ın biraz üzerinde olacağı yönünde beklentiye yol açtı. Bu beklentinin, 2025 yılında da süreceğini görebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in burada yapmış olduğu vurgu, enflasyonda kalıcı bir düşme eğilimi ile sonuçlanacağını gösteriyor” diye konuştu.

YAPISAL REFORMLAR GÜNDEME ALINMALI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Fiyat istikrarı ile beraber faiz istikrarı ortaya çıkmaya başlayacak. Böylelikle, Türkiye ekonomisi refah üreten bir ekonomi durumuna gelecek. İnsanların sadece faizden para kazandığı rant ekonomisi modeli yerine, üretimin öne çıktığı, tüketimin arttığı, yatırım harcamalarının canlandığı, doğrudan yabancı yatırımların teveccüh gösterdiği bir ülke konumuna gelecek. Bununla beraber, Türkiye ekonomisinin yapısal reformları da gündeme alması gerekiyor.