Toparlanma başladı! Küresel piyasalarda fırtına diniyor

Küresel piyasalar, ABD’de resesyon endişelerinin etkisiyle tarihî satışların ardından yeniden toparlanma eğilimine girdi.

Japonya’da yüzde 12,4’lük düşüş Asya borsalarından başlayarak bütün dünya borsalarında bir depreme sebep olmuştu. Haftanın ilk işlem gününe damgasını vuran tarihî satış dalgası ikinci işlem gününde yerini toparlanmaya bıraktı.

SON 57 YILIN EN KÖTÜ GÜNÜYDÜ

Japon hisse endeksleri dün sabah yüzde 10 toparlanma sergiledi. Pazartesi son 57 yılın en kötü gününü yaşayan Tayvan Taiex endeksi ise Morgan Stanley’in çip üreticisi TSMC için ‘en beğendiği hisse’ tavsiyesi vermesi sonrası yüzde 3’ün üzerinde yükseldi.

ABD borsaları S&P 500 ve Nasdaq da yüzde 3’ü aşan kayıplarla düşüşten nasibini almıştı. S&P 500 endeksi haftanın ikinci gününde yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını geri aldı. Yüzde 6’ye yakın değer kaybeden Borsa İstanbul’da ise yükselişler yüzde 2’yi aştı. BİST 100, günü yatay kapattı.

"CARRY TRADE" ETKİSİ

Bu arada çöküşün önemli etkenlerinden olan ‘Carry Trade’ etkisinden de bahseden uzmanlar “Henüz yarısı çözüldü” ifadesini kullanıyor. ABD’de resesyonun yaklaştığı ve Japonya Merkez Bankasının faiz artırımına gideceği korkusuyla yen volatilitesinin artmasıyla geçtiğimiz hafta carry trade darbe almıştı.