Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Emekli zammında kritik formül! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Emekli zammında kritik formül! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Emekli Maaşı, Seyyanen Zam, Haber

Ekonomi Haberleri

SGK uzmanıTürkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekli maaşlarının artışı konusunda izlenmesi gereken yolu belirterek, "Eğer kök maaşlara artış olmazsa, 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Açlık sınırı göz önünde bulundurularak emeklilere 1 kereye mahsus seyyanen zam yapılması gerekiyor" dedi.

Türkiye merakla emeklilere yapılacak temmuz zammını bekliyor. SGK uzmanı Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, ne yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Gelinen noktada en düşük emekli maaşının eğer zam yapılmazsa açlık sınırının yarısına düşeceğini vurgulayan Karakaş, zam konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıkladı.

Emekli zammında kritik formül! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı - 1. Resim

Karakaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60'INA DÜŞTÜ"

2003 yılında en düşük SSK emeklisinin maaşı 1.5 askeri ücrete yakındı. Geldiğimiz noktada ise emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60'ına kadar düşmüş. 2023 haziran ayında dahi asgari ücretin yüzde 88'ine denk geliyor.

"İNFİALE YOL AÇAR"

Eğer kök maaşlara artış olmazsa, 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Dolayısıyla açlık sınırının yarısına düşecek bir emeklilik maaşını hayal bile etmek istemiyoruz.

Emekli zammında kritik formül! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı - 2. Resim

"SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Dolayısıyla açlık sınırı göz önünde bulundurularak emeklilere 1 kereye mahsus seyyanen zam yapılması gerekiyor. Ondan sonra artık mevcut sisteme dönülüp oransal bir şekilde sistemin kendi mecrasında yürümesi için düzenleme yapılması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Ali Koç'un görüştüğü futbolcu 'yok artık' dedirtti! Gol makinası Fenerbahçe yolcusuHer markadan araç var! Trafik değil, zincirleme kaza... Tam 11 araç birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı - Ekonomi5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı!Yapı Kredi'nin satışı gündeme oturmuştu! Pazarlık sona erdi - EkonomiYapı Kredi'nin satışı gündeme oturmuştu! Pazarlık sona erdiÇiftçiler dikkat, hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta - EkonomiTarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesabındaBorsa, dolar, altın... 3'ü birden şaşırttı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - EkonomiBu hafta en çok hangisi kazandırdı?Dolarda bunu da gördük! En düşük tahmin geldi… - EkonomiDolarda bunu da gördük! En düşük tahmin geldi…Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti - EkonomiMerkez'in rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Sonraki Haber Yükleniyor...