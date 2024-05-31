Emekli zammında kritik formül! SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

SGK uzmanıTürkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekli maaşlarının artışı konusunda izlenmesi gereken yolu belirterek, "Eğer kök maaşlara artış olmazsa, 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Açlık sınırı göz önünde bulundurularak emeklilere 1 kereye mahsus seyyanen zam yapılması gerekiyor" dedi.

Türkiye merakla emeklilere yapılacak temmuz zammını bekliyor. SGK uzmanı Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, ne yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Gelinen noktada en düşük emekli maaşının eğer zam yapılmazsa açlık sınırının yarısına düşeceğini vurgulayan Karakaş, zam konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıkladı.

Karakaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60'INA DÜŞTÜ"

2003 yılında en düşük SSK emeklisinin maaşı 1.5 askeri ücrete yakındı. Geldiğimiz noktada ise emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60'ına kadar düşmüş. 2023 haziran ayında dahi asgari ücretin yüzde 88'ine denk geliyor.

"İNFİALE YOL AÇAR"

Eğer kök maaşlara artış olmazsa, 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Dolayısıyla açlık sınırının yarısına düşecek bir emeklilik maaşını hayal bile etmek istemiyoruz.

"SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Dolayısıyla açlık sınırı göz önünde bulundurularak emeklilere 1 kereye mahsus seyyanen zam yapılması gerekiyor. Ondan sonra artık mevcut sisteme dönülüp oransal bir şekilde sistemin kendi mecrasında yürümesi için düzenleme yapılması gerekiyor.