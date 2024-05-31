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Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı

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Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı

Ekonomi Haberleri

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. 15 Ekonomistin katılımıyla düzenlenen anketle birlikte memur ve emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. İşte ekonomistlerin beklediği enflasyon oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası emekli ve memura yapılacak temmuz zamları netlik kazanacak.

Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı - 1. Resim

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu.

Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında oldu.

Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı - 2. Resim

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Mayıs ayı enflasyon beklentilerine göre bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan ekonomistler 2024 sonu enflasyon beklentisini mayısta 43,95 olarak tahmin etti.

Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı - 3. Resim

5 AYLIK FARK BELİRLENİYOR

Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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