En az 5 bankaya coin saklama izni

‘Kripto varlık düzenlemesi’ etki analizinde çarpıcı tespitler var. Bakiyeli 10 milyondan fazla kripto hesabı var. İlk aşamada 10-20 platformun yetkilendirilmesi öngörülüyor. 5-10 bankanın saklama lisansı alması bekleniyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Kamuoyunda ‘kripto varlık düzenlemesi’ olarak bilinen Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, düzenlemede temel yaklaşımlarının kısıtlayıcılık olmadığını, muhtemel riskleri kontrol altına almayı amaçladıklarını söyledi. İleri “Blok zinciri teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önüne geçmekten özellikle kaçınıyor, taslağın kanunlaşması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber ülkemizin bu alanda örnek gösterileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin yapılan etki analizi çalışmasında da önemli tespitlere yer verildi. Etki analizine göre; düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi öngörülüyor. İlaveten ilk aşamada 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması bekleniyor. Bu kapsamda söz konusu şirketlere faaliyet harcı verilmesi suretiyle ilk aşamada 11 milyon 243 bin lira ila 22 milyon 486 bin lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi öngörülüyor. Öte yandan, mevcut durumda platformlarda yaklaşık olarak 7 milyar dolar tutarında varlığın saklandığı kaydedildi. Yapılan hesaplama sonucunda; bilgi talep edilen 10 kripto varlık alım satım platformunda toplam 20 milyon yatırımcı bulunduğu, bunların toplam kripto varlıklarının yüzde 29,6’sını en yüksek kapitalizasyona sahip olan üç kripto varlığın oluşturduğu anlaşıldı. Platformlarda 10 milyonun üzerinde bakiyeli hesaplar da bulunuyor.

Öte yandan, bu düzenleme ile platformların gelirlerinden SPK ve TÜBİTAK’a ayrı ayrı ödeyeceği yüzde 1’lik payla ilgili de hesaplama yapıldı. Çalışmalar kapsamında bilgi talep edilen 10 kripto varlık alım satım platformundan edinilen verilere göre 2023 yılı için platformların faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin toplamı yaklaşık 5 milyar lira olduğu kaydedildi. Söz konusu tutar üzerinden hesaplama yapıldığında yaklaşık 100 milyon lira tutarında bir gelir öngörüldü.

GRİ LİSTEDE OLUMLU KARAR BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, yasa teklifinde vergi düzenlemesi bulunmadığını ancak sektörden bu konuyla ilgili yoğun talep geldiğini belirterek, bu konuyla ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Çelik, buradaki amacın yerli ve yabancı yatırımcıyı kaçırmayacak, rahatsız etmeyecek bir düzenleme çalışması olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Gri Listesi’nden çıkması için atılan adımları da anlatan Çelik “Mevzuata uyum için 40 tavsiye vardı; 39 tavsiye yerine getirilmişti, burada geri kalan bir konu da kripto varlık piyasalarının düzenlenmesiydi. Bu teklif eğer yasalaşırsa o da yerine gelmiş olacak. Önümüzdeki günlerde bu listeyle ilgili olumlu bir karar çıkması bekliyoruz” dedi.

100 MİLYON $ KRİPTO VARLIĞA EL KONULDU

Komisyonda açıklamalarda bulunan MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa el konulduğunu söyledi. Kaymak, Thodex’e ilişkin 350 milyon liralık zarar tespit ettiklerini de ifade etti. Kripto varlıklarda başta şüpheli işlem bildirimi olmak üzere yükümlülük açısından 100 milyon liralık ceza kestiklerini anlatan Kaymak, yine yükümlülük açısından 60 tane kripto varlık sağlayıcısının radarlarında olduğunu belirtti.