TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palandöken, düzenlemelerin piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanınması piyasalara yeniden canlılık getirecek ve ekonomiye ivme kazandıracaktır. En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yapılacak yeni bir yapılandırma hem esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, hem de devlet alacaklarını en kısa sürede tahsil edecektir"